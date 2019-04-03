Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur

Binali Yıldırım AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıyor.

Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Seçim bitmiştir, şikayet, itiraz dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil.”

“Mazbata kime verilirse başkan odur. Şimdi soruyorum Sayın İmamoğlu elinde mazbatan var mı? Yok. O halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmenin, orada burada hava atmanın ne anlamı var.”

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“İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Bu karar açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek ülkeye zarar verir, millete zarar verir, her şeyden önce adayın kendisine de zarar verir.”

“Başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak, Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur.”

“Dışardaki belediye başkanlarını aratmak, dış ülkelerden destek mesajları almak, Türk milletinin sinirini bozmaktır. Buna hakkınız yok. Kendisinden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak benim önerim şu aşamada başka yollara başvurmak fevkalade rahatsız edicidir.”

“Anıtkabir’deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, başka bir şey demiyorum. Sabret kardeşim, üç beş gün sonra eğer hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın.”

“Daha işin başındayız. İmamoğlu’nun tutumunu hayretle izliyorum. Bu ne acele? Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız: Sonuç ortaya çıkacak.”

“Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde, burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz.”

(Teşekkür pankartlarıyla ilgili) “İstanbul’da 24 ilçe ve 180 meclis üyeliği kazandık. Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak neyi var?”

(Soylu ile Varank’ın ziyaretleri) “Bakanlarla görüşmek yasak mı? Başbakanlık yapmış biriyim, İBB adayı olmuşum, gayet tabii ki seçimlerle ilgili süreci aramızda her an değerlendiririz, bundan daha doğal bir şey var mı?”