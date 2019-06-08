Binali Yıldırım ortak yayın için Uğur Dündar’ı istedi

AKP’nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP’nin Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, “Bunula ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. ‘Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı’ gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar’ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar’dan açıklama

Uğur Dündar da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Binali Bey’in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim” dedi.