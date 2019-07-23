Binali Yıldırım: Pozisyonun önemi yok

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi toplantısına katıldı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde biliyorsunuz. Ankara dışında. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerek de diğer konularda hangi adımlar atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik ve bugünden sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun bir önemi yok” dedi.

Yıldırım, S-400 meselesi ile ilgili de şöyle konuştu: “Tabi Türkiye bölgesinde hem kendi vatandaşları için hem de bölge güvenliği için büyük bir gayret gösteriyor. O yüzden savunmasını riske atacak gelişmelere göz yumamaz. Bu yüzden biz savunma ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundaydık. S-400’lerin alınma sebebi budur. Ayrıca Güney sınırlarımızda terör faaliyetleri ve FETÖ ile olan mücadelemiz dolayısı ile Amerikan Türkiye ilişkilerinin zaman zaman gerildiğine şahit oluyoruz. Ama her iki ülkenin köklü bir NATO üyesi olması ve ilişkilerin geçmişinin çok köklü olmasını dikkate alırsak bu gerginliklerin ilişkilerimize uzun vadede zarar vermesinin önüne geçebiliriz. Sayın Bakan’ın ve beraberindekilerin geliş sebepleri budur. Bunlar resmi bir ziyaret halinde gerçekleşmiyor. İş hacminin potansiyelini ortaya koymak ve yeni iş alanı oluşturmak, ikili ticaret hacimini artırtmak için atılmış bir adımlar olarak görmemiz lazım.”