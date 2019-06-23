Binali Yıldırım: Sandıkları terk etmeyin

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi için son dakikalara girilirken, oyunu kullanan AKP adayı Binali Yıldırım, sandık görevlilerine ve seçmenlere çağrı yaptı.

Binali Yıldırım, açıklamasını kendisinin az takipçisi olduğu için TBMM başkanlığından dönüştürdüğü Twitter hesabından yaptı. Yıldırım, “Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.