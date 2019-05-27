Binali Yıldırım, takipçi kazanmak için Meclis Başkanı’nın hesabını kendi üstüne yaptı

AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden İstanbul adayı Binali Yıldırım, Twitter’da Meclis Başkanı hesabını kendi hesabı yaptı. Böylece 1.6 milyon takipçili @TCMeclisBaskani hesabı, artık Binali Yıldırım’ın (@BY) kişisel hesabı oldu.
Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Meclis Başkanı hesabını kendi adıyla değiştirdi. 1.6 milyon takipçili @TCMeclisBaskani hesabı Binali Yıldırım adına, 249 bin takipçili @BY hesabı ise @TCMeclisBaskani hesabına çevrildi.
Arşiv Hesabı olarak değiştirilen Binali Yıldırım’ın eski kişisel hesabından şu mesaj paylaşıldı: