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02.04.2019
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Binali Yıldırım: Tebrik etmesini biliriz

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Fotoğraf: İHA

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçimi kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, şöyle konuştu:

“İstanbul’da sayım devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bizden 25 bin fazla oy almış gibi görünüyor. Ama iptal oylar aradaki farkın on katı kadar. Bunun dışında bazı yanlışlar, hatalı girişler var. Sandık kurullarındaki arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Detaylı değerlendireceğiz.

Şimdi ne olacak? YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Sayın İmamoğlu 2014’ü örnek veriyor ama bir şeyi görmüyor. 2014’te iptal oyları farkı kapatamıyordu. Burada ise iptal oylar aradaki farkın on katı. Değiştirebilir.”

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