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25.06.2019
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Binali Yıldırım Twitter’da bio’sunu değiştirdi

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23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde AKP adına yarışan Binali Yıldırım, Twitter’da biyografisini değiştirdi.

AKP tarafından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’nun rekor oy farkıyla kazanmasının ardından Twitter’da bio’sunu güncelledi.

Yüzde 44.99 oy oranıyla yarışı ikinci sırada tamamlayan Yıldırım, “Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı” olan bio’sunu, “AK Parti İzmir Milletvekili” olarak değiştirdi.

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