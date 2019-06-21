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22.06.2019
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Binali Yıldırım: Yol yaptık

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Türkiye’ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir” dedi.

Yıldırım, tuhaf bir olay da anlattı. Yıldırım’ın anlattığına göre Amerikalı bir bakan, Türkiye’de yapılan bölünmüş yolları duyunca “Impossible, impossible” (imkansız imkansız) demiş.

Yıldırım’ın anlattıkları şöyle:

“Türkiye’yi, dünyada altyapı gelişmişliği bakımından 39’uncu sıradan 9’uncu sıraya çıkardık. Yani dünyada en gelişmiş 9’uncu ülke Türkiye. Yol bakımından, havaalanı, limanlar, deniz taşımacılığı, internet bakımından. Kolay bir iş değil. Ama başardık. Çalışırsan kazanırsın, çalışırsan başarırsın. Az laf çok iş. 24 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bir gün bakanlarla yurtdışında uluslararası bir toplantıdayım. ‘Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz.’ deyince, Amerikalı Bakan dedi ki, ‘Sayın Bakan herhalde bir sıfır hatası var. Herhalde 200 demek istedin’. Dedim, ‘Ne söylediğimi biliyorum. Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz’. Adam şaşkın şaşkın bakıyor, ‘Bu nasıl olabilir? İmpossible, impossible’. Dedim ki, ‘Zor olan hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır.”

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