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24.05.2019
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Binali Yıldırım: 250 sayfayı okumadım, o sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz

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31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu’na kaybeden Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İBB seçiminin iptali için açıkladığı gerekçeli karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “250 sayfayı okumadım. Zaten karar kısmı var. O sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz ” dedi.

Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi’ndeki ziyaretin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım’a ilk olarak, “YSK’nin 250 sayfalık gerekçeli kararını okuyabildiniz mi, verilen kararı doğru buluyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Yıldırım soruya yönelik, “Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil. YSK tüm seçimlerin patronudur. YSK’nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısı karar verilmiştir. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir. Bunu kabul edemeyiz. Bu kararın gereğini yapmak için de İstanbul sokaklarındayız. Kararla ilgili herkes her şeyi söyleyebilir. Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır. 250 sayfayı okumadım. Zaten karar kısmı var. O sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz, daha sonra değerlendirme kısmı. Bu tür kararlarda sonuç okunur. Sonuç da daha önce kamuoyuna açıkladığımız konuları teyit eden niteliktedir” yanıtını verdi.

Yıldırım, kararın 7’ye 4 oy verilmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, “Onun hiçbir önemi yok. Mahkeme kararı verilmiştir. Her kararın tam mutabakat ile verilmesi gerekmiyor. Hatırlayın AK Parti’nin kapatma davası 6’ya 5’le reddedilmişti. İktidar partisinin kararı. Yani öyle oldu diye kapatılması mı gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

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Kaynak:DHA

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