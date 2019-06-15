Binali Yıldırım’a ‘ortak yayın’ sorusu: Hiçbir özel çalışmam yok

AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yarın İBB’nin seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katılacağı ortak canlı yayınla ilgili konuştu.

BBC Türkçe’ye konuşan Yıldırım, “Pazar günü rakibiniz Ekrem İmamoğlu’yla birlikte yayına çıkacaksınız. Özel bir hazırlığınız ya da çalışmanız var mı” sorusuna, “Hiçbir özel çalışmam yok. Ben çalışmamı 16 yıldır yapıyorum” yanıtı verdi.

Röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

Cumhurbaşkanı’nın bu seçimde meydanlarda olmayacağına dair haberleri teyit eder misiniz? Ederseniz, sebebi nedir?

“Cumhurbaşkanımızın her zaman ülke meseleleri için ne gerekiyorsa onları söyler, söylemesi de gerekir. İstanbul için de cumhurbaşkanımız çok yakından ilgili. Çünkü Cumhurbaşkanımızı bu konuma getiren İstanbul’dur, İstanbul’a özel bir ilgisi ve sevgisi var. O bakımdan cumhurbaşkanı bütün faaliyetlerine, İstanbul’la ilgili olsun, Ankara’yla ilgili olsun, ülke meseleleriyle ilgili olsun, hiç hız kesmeden devam ediyor.

Biliyorsunuz bu seçimlere biz Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’nin ortak adayı olarak giriyorum. MHP Genel Başkanı da bütün teşkilatıyla beraber bu seçimlerde yoğun bir kampanya çalışması yürütüyor.”

Pazar günü rakibiniz Ekrem İmamoğlu’yla birlikte yayına çıkacaksınız. Özel bir hazırlığınız ya da çalışmanız var mı?

Hiçbir özel çalışmam yok. Ben çalışmamı 16 yıldır yapıyorum.