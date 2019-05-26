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26.05.2019
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Binali Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim

AKP'li Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin, "CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı" açıklaması yaptı.

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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı” dedi.

AKP’li Binali Yıldırım, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nca Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Mahalle Başkanları İftar Programı’nda konuştu.

Yıldırım, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı konuşmada, “İstanbul seçimini tamamlayamadık. Yaşanan olayları tekrar anlatacak değilim. Eğer bu seçimde oylar yeniden sayılabilseydi, CHP buna imkan verseydi, İstanbulluları tekrar 23 Haziran’da zahmete sokup sandığa götürmeyecektik” dedi.

‘HADİ ORADAN, MAĞDUR BENİM’

“Mağdur” olduğunu iddia eden Yıldırım, şöyle devam etti: 

“Bildiğiniz gibi teşkilatımız bütün gücüyle gayret etti. Seçimler için çok çalıştı ancak İstanbulluların sandıkta verdiği oylar sayılırken buharlaştı. İç ettiler. Bunun üzerine yeniden sayılmasını çok arzu ettik. Sadece yüzde 10’unu saydırdık. Bu sayımda fark 29 binden 13 bin 729’a geriledi. Yarıdan fazla götürülen oylarımızı geri getirdik. Eğer yüzde 90’ını saydırsaydık seçimin tekrarına gerek kalmayacaktı. CHP, bunu bildiği için ısrarla ve şiddetle karşı çıktı. Bizim de artık seçimlerin yenilenmesine müracaat etmekten başka çaremiz kalmadı. CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı. Kim mağdur etti bizi? İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları mağdur etti.”

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