Binali Yıldırım’dan ‘akraba atamaları’ yorumu

AKP’li Binali Yıldırım, belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında, “Nepotizm çağlardan beri insanlığın en büyük sorunlarından biridir” dedi. “Hangi konumda olursak olalım esas olan liyakat olmalı” diyen Yıldırım, “Kamunun vicdanını rahatsız edecek tasarruflardan da uzak olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Malatya’da AKP’liler ile bir araya gelen Binali Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı belediye başkanlarının, yakınlarını belediyelerde üst düzey görevlere getirmesiyle ilgili soru üzerine, konunun partilerden bağımsız ele alınması gerektiğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

“Şu partiden, bu partiden bağımsız olarak ele alınması gereken bir meseledir. Her ne kadar kanunlar, mevzuatlar cevaz verse de yöneticilerin kamu imkanlarını kullanırken vatandaşın emanet ettiği sorumlu olduğu yerlerde görev yaparken halkın vicdanını rahatsız edecek tasarruflarda bulunmaması esastır. Liyakat ehliyeti esas alarak memleketin daha ileri gitmesi için en güzel şekilde görev yapması gerekir. Halkı rahatsız eden tabiatıyla bizi de rahatsız eder. ‘Burada efendim senden daha fazla var, benden daha az var’ gibi bir kavga da işi daha vahim hale getirebilir. O yüzden Nepotizm çağlardan beri insanlığın en büyük sorunlarından biridir. Burada mücadelede de ortak bir anlayış partilerin birbirlerini suçlamaları değil, ortak bir anlayışla bu ve buna benzer işlere meydan vermemektir. Şunu da göz ardı etmeyelim; siyasetçinin her türlü yaptığı iş tasarrufları normal vatandaşın yaptıklarına göre çok daha fazla göz önündedir, daha fazla mercek altındadır. Onun için siyasetçi ailesi olmak, siyasetçi yakını olmak esasında bir avantaj değil bazen o yakınlarınız, çocuklarınız hayatı da kararabiliyor. Haksız, yersiz infazlara, istinatlara da maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden hangi konumda olursak olalım esas olan ehliyet olmalı, liyakat olmalı ve tabi ki kamunun vicdanını rahatsız edecek tasarruflardan da uzak olunmalıdır.”