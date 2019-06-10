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10.06.2019
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Binali Yıldırım’dan ‘İsmail Küçükkaya’ yorumu

birgun.net birgun.net

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yapacağı tartışma programını yönetecek İsmail Küçükkaya ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Yıldırım, “Gayet güzel, İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti” ifadelerini kullandı.

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“MODASI GEÇMİŞ YOLLAR İZLİYORLAR”

A Milli Takımın, İzlanda havalimanında 3 saat bekletilmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza, Şenol Hocaya başarılar diliyorum” diye konuştu.

Canlı yayının moderatörü ve tarihi belli oldu

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