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08.06.2019
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Binali Yıldırım’dan kadro isteyen işçiye: Lafı zurna gibi uzatmayın

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AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’ın Urfa’da kadro isteyen işçiyi tersledi.

Yıldırım, kadro isteyen bir taşeron işçiye “Lafı zurna gibi uzatmayın, söylendi bakacağız. Çalışıyoruz bir şekilde” dedi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın Urfa’da kadro isteyen taşeron işçilerle yaşadığı diyalog dikkat çekti.Yıldırım, kadro isteyen taşeron işçilere “Lafı zurna gibi uzatmayın, söylendi bakacağız. Çalışıyoruz bir şekilde” dedi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Diyarbakır’dan Urfa’ya geçmişti. Diyarbakır’da yaptığı Kürdistan açıklaması ile büyük tepki çeken Yıldırım, Urfa’da ise kökeninin Urfa olduğunu söylemişti.

Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim köklerim de Şanlıurfa’da, o yüzden sizlere hemşehrilerim diye hitap edebilirim. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü tabii ki gördük. 31 Mart seçimlerinde çok büyük destek verdiniz. Şanlıurfa gibi tarih şehri, kültür şehri, peygamberler şehri bu güzel şehrimizin büyükşehir belediye başkanı yaptınız Allah muvaffak etsin, yar ve yardımcısı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Ayrıca Şanlıurfa’nın birçok ilçelerinde desteklerinizle başkanlarınızı seçtiniz, bunun için de teşekkür ediyorum.”

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