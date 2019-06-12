Binali Yıldırım, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

İBB’nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Karadenizlilere ‘Pontus’ yakıştırması yapan AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım Fener Rum Patriği Bartholomeos’un isim gününü kutlarken skandal bir paylaşımda bulundu.

Binali Yıldırım sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Türkiye’nin resmi olarak tanımadığı “ekümenik patrik” sıfatıyla selamladı.

Binali Yıldırım, “ekümenik patrik” paylaşımına sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Yıldırım sildiği paylaşımdan ‘ekümenik’ ifadesini çıkararak yeniden paylaştı.

Yıldırım’ın tweeti şöyle:

“İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Patrik Bartholomeos’un isim gününü kutluyor, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.”

Yıldırım’ın ikinci paylaşımı:

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EKÜMENİK SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Dini konularda yazılan kitaplarda ekümenik sözcüğü iki anlamda kullanılmaktadır.

Birincisi, genel olarak Ortadoks, Protestanve Katolik kiliselerin tek bir kilise haline gelmesidir.

Ekümenik sözcüğünün ikinci anlamı, Fener Rum Patrikhanesi’nin muhtar ve eşit Ortodoks kiliseleri arasında onursal önceliğidir. Fener Rum Patrikhanesi bu unvanı ile Ortodoks kiliselerinin birliğini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Rum Ortodoks kiliseleri üzerinde simgesel bir otoritesi olan İstanbul patriği, 6. yüzyıldan beri “Ekümenik Patrik” sıfatıyla dünyadaki tüm Ortodoksların ruhani lideri kabul edilir.

Lozan Antlaşması’yla hukuki ve siyasi konumu kaldırılan bu unvanı Türkiye Cumhuriyeti tanımamaktadır.