Binali Yıldırım’ın akıllara zarar iddiasını resmi rakamlar çökertti

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Binali Yıldırım’ın 31 Mart İBB seçimlerinde sandık görevlilerinin seçmenin tipine bakarak AKP’li görünenlere oy pusulası vermediğine ilişkin akıllara zarar iddiasını resmi rakamlarla yalanladı.

CHP’li Murat Emir, 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, belediye meclisine göre ‘daha çok oy kullanıldığını’ resmi rakamlarla ortaya koydu.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre Emir, “Resmi verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 8 milyon 866 bin 614, Belediye Meclisi seçimlerinde 8 milyon 849 bin 322 oy kullanıldı. Hesap ortada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları daha fazla” dedi.

Binali Yıldırım’a “İnsanların aklıyla dalga geçmeyi bırakın artık” çağrısı yapan Emir, “Bu kadar pervasızlık olmaz” dedi.

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YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Avcılar’da konuşan bir araya gelen Yıldırım, “Seçim günü olan en büyük şey hile veya yolsuzluk; üç pusuladan ikisini veriyor, birini vermiyor. Hepsini değil! Bakıyor seçmene; diyelim ki AK Parti adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusulasını vermiyor” iddiasında bulunmuştu.

Yıldırım açıklamalarında şunları ileri sürmüştü: “Bunu nereden anlıyoruz? O gün gelen şikayetlerden. O gün bize şikayet edenler oldu; bilebildiklerimizi düzelttirdik. Şimdi sandıklar kapanıyor, oylar sayılıyor. Diyelim ki o sandıkta 300-350 oy pusulası var; 250 tanesi kullanılmış, bunun 240 tanesi de geçerli. 10 tanesi geçersiz. Geriye kaç tane boş pusula kalması lazım? Sayıyorlar; 60 çıkıyor, 65 çıkıyor. Peki nasıl oluyor bu? Gündüz vermedikleri oy pusulaları fazla çıkıyor. Bu sefer düzeltmeleri lazım, düzeltmeden de teslim edemiyorlar torbayı. Aralarında diyorlar ki boşlardan fazla olanları ayırıp iptallerin arasına koyuyorlar. Torbayı bağlayıp gönderiyorlar. İptalleri tekrar çıkınca boş çıkıyor; iptal oy niye boş çıksın? Adam ya üç tanesine kızar hepsine basar veya oraya bir şey yazar iptale götürür.”

Vatandaşlarımız sordu, bizler de cevapladık. Akıllarında kalan soruları gidermek için yapılan usulsüzlükleri tane tane anlattık. 23 Haziran için bıkmadan usanmadan tüm merak edilenleri anlatmaya devam edeceğiz. Her şey güzel İstanbul’uzumun akıbeti için.



📍Avcılar pic.twitter.com/muLxbi9bxy — Binali Yıldırım (@BY) May 18, 2019



