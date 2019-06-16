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16.06.2019
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Binali Yıldırım’ın ‘İzmir’ yalanı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde soruları yanıtladı. Programda İzmir sorusu dikkat çekti. Yıldırım’ın İzmir ile ilgili verdiği cevapta gerçeği söylememesi gözlerden kaçmadı.

Küçükkaya’nın Yıldırım’a ‘Siz İzmir milletvekilliği, belediye başkan adaylığı yaptınız. 31 Mart’ta da seçimi yarıda bıraktınız. Bunun analizini yaptınız mı efendim?’ sorusuna Yıldırım’ın “İzmir seçimi geride kaldı. 17-25 Aralık’ın gölgesinde kaldı. İzmir’de en yüksek oyu aldık” cevabını verdi.

Seçim sonuçları incelendiğinde ise 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AKP’li Nihat Zeybekci, 1 milyon 28 bin 55 (yüzde 38.62) oy alarak 2014’te AKP’nin İzmir Büyükşehir adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oyu geçtiği görüldü.

İzmir’de AKP, 1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimde yüzde 31.03 (839 bin 076), 2018 milletvekili seçiminde yüzde 28.70 (836.551) oy almıştı.

“BU DÜPEDÜZ ALDATMADIR”

Binali Yıldırım, 1994 yılından bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıklarını hazırladığı görsellerle anlattı. Yıldırım’ın İstanbul’da 1994’ten bugüne kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarını paylaştığı görselde, ‘İzmir’de kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranı %0’ ifadesi yer aldı.

Görseldeki verilerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, “Tekrar tekrar izledim bu görüntüyü doğru mu diye. Bu düpedüz bir aldatmadır. TÜİK verilerine göre arıtma sayısı ve arıttığı su miktarı ile Türkiye’nin lider kenti İzmir’dir” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin açıkladığı, 2019 İzmir Çevre Durum Raporu’nda da İzmir’in su arıtma oranı ile Türkiye’nin ilk sırasında yer aldığı belirtilmişti.

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