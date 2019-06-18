Binali Yıldırım’ın ortak yayına geç kalma nedeni belli oldu iddiası

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın ortak yayına geç kalma sebebine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım’ın seçilmiş İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun psikolojik olarak rahatlamasını engellemek için ortak yayına geç geldiği iddia edildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, iki gün önce gerçekleşen ortak yayına ilişkin bugünkü köşesinde “kulis” bilgileri aktardı.

Sarıkaya, “Yıldırım’ın ekibine programa neden geç geldiklerini sordum. İmamoğlu’nun yayın öncesi stresli olduğu bilgisini almışlar, Yıldırım ile yayın öncesi buluşup psikolojik olarak rahatlamasını istememişler” dedi.

Sarıkaya’nın bugün yayımlanan “Adaylar karşılaşırken aileler ne yaptı?” başlıklı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Yıldırım’ın ekibine programa neden ucu ucuna, hatta bir iki dakika geç geldiklerini sordum.

İmamoğlu’nun yayın öncesi stresli olduğu bilgisini almışlar, Yıldırım ile yayın öncesi buluşup psikolojik olarak rahatlamasını istememişler.

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Belli ki Yıldırım ekibi programa hazırlanırken, İmamoğlu’nun psikolojisi, sinir sistemine de odaklanmış.

Ancak şurası kesin ki başlangıçta iki aday da stresliydi.

Eğer Binali Yıldırım, rakibini öfkelendirip, hata yapmasını sağlayacak söylemlere girmemiş, yayının sonlarında gösterdiği ‘kendisi olma’ performansını baştan sergileseydi ön alırdı.

Çünkü Yıldırım, amaçlanan davranışlar Yıldırım’ın kimliğine, kişiliğine, yetişme tarzına uygun olmadığı için sergilemekte zorlandı.

Kendisine ait olmayanı da kısa sürede terk etti.”