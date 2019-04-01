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01.04.2019
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Binali Yıldırım’a TBMM’nin bodrum katında yeni makam odası hazırlandı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım’a, TBMM’de yeni makam odası verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için Meclis Başkanlığı görevinden istifa eden Binali Yıldırım artık TBMM’de milletvekili olarak görev yapacak. CHP’li Ekrem İmamoğlu karşısında yerel seçimlerden yenilgiyle çıkan Yıldırım için TBMM’nin ana binasında oda hazırlandı.

Önce Başbakanlık, ardından Meclis Başkanlığı görevi yapan ve Başbakan iken kullandığı odası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen Yıldırım’a bodrum katta yeni bir oda verildi. Eski Meclis Başkanlarının odalarının bulunduğu koridorda “yer kalmadığı” gerekçesiyle Yıldırım’a, MHP Grup Salonu’nun üç kat altında, tuvaletlerin karşısında bir oda tahsis edildi. Yıldırım’ın odasının kapısının hemen yanında ATM’ler, koridorda ise bebek emzirme odası, fotokopi odası, berber, üzerinde “ilişki kesme işlemi burada yapılmakta” yazılı bilgi işlem başkanlığı ve lostra salonu bulunuyor.

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