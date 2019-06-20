Binlerce İBB personeli AKP adına sandık müşahidi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait iştirak şirketlerinde çalışan personel ve taşeron işçiler 23 Haziran seçimleri için sandık müşahidi olarak yazılıyor.

Sandıklarda görevlendirilen işçilerin listeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından AKP İstanbul İl Başkanlığı’na iletildi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, İBB personelinin bir kısmı sandık kurulu üyeliğine yazılırken bir kısmı da oy döküm ve sayımında AKP teşkilatına yardımcı olmak üzere görevlendirildi.

Sandıklarda görevlendirilen İBB personeli whatsapp grupları aracılığıyla haberdar ediliyor. Bu gruplardan biri 19 Haziran günü 21.18’de oluşturuldu.

“Değerli arkadaşlar isminiz müşahit olarak bildirildi”

Gruba eklenen bazı personel, grubun amacının ne olduğunu sorunca 0549 578 0X XX numarasını kullanan isim şunları yazıyor:

“Değerli arkadaşlar ben Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Ak Parti mahalle başkanıyım. Sizlerin isimleri il başkanlığı tarafından müşahit olarak bildirildi. Bu grup seçim sonuna kadar devam edecek. Siz değerli sandık kurulu arkadaşlarla irtibat amaçlı bu grubu kurduk.”

“İzinli değilse bile muhakkak izin verilecektir”

Grup üyeleriyle paylaşılan listelerde personelin T.C kimlik numaralarının bulunması bazı personelin tepkisini çekerken bir personelin gruba şunları yaz‬dığı anlaşılıyor:

“Arkadaşlar selamın aleyküm adım yunus E.B İstaç çalışanıyım.çalıştığı iştirak şirketine görev yapmak istediğini söyleyen arkadaşlar ismi geçen Okulda müşahhit olarak görev yapacaktır .izinli değilse bile muhakkak izin verilecektir .o gün hak ve batılın belli olucağı gündür .başkanımız BİNALİ YILDIRIM Adeta bir yıldırım gibi kafalarına düşecek Allah’ın izniyle herkese hayırlı akşamlar“

Bazı kişilerin gruptan ayrılması üzerine, kendisini mahalle başkanı olarak tanıtan kişi şu uyarıda bulunuyor:

“Önceden görevlendirilip de bizim listelerde görevli olan arkadaşlar gruptan ayrılmadan gerekçelerini yazarsa il başkanlığımıza daha sağlıklı bilgi vermiş oluruz.”

“3 kez sandık başkanlığı yaptım”

N. isimli bir İBB personeli ise daha önce 3 kez sandık başkanlığı yaptığını belirterek “Sandıkta görev yapan arkadaşlar lütfen seçim tutanaklarını işlem bitmeden doldurulmadan imzalamayın” diyor.

İBB’ye bağlı 30 şirkette binlerce çalışan var. Bu çalışma İSPARK, İSBAK, İGDAŞ, İSPER ve BELBİM gibi şirketlerde yoğunlaşmış durumda.