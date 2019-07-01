Binlerce Tüpraş işçisi direniyor!

Tüpraş’taki toplu sözleşme sürecinde Koç Holding’in 3 yıllık sözleşme, vardiya sisteminde değişiklik ve mazeret izinlerinin azaltılması dayatmaları nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK) devreye girmesinin ardından, binlerce işçinin dört rafineride başlattığı işyerini terk etmeme eylemi 3’üncü gününü geride bıraktı. Bu dayatmaları asla kabul etmeyeceklerini belirten işçiler ve Petrol-İş Sendikası, söz konusu üç maddenin tamamının geri çekilmesini istiyor.

YHK’nin toplu sözleşmeyi bu hafta bağıtlayacağı yönündeki duyumlar üzerine İzmir Aliağa, Kocaeli İzmit, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde çalışan yaklaşık 4 bin 300 işçi, geçen cuma günü saat 16.00’da işyerlerini terk etmeme eylemi başlatmıştı. Rafinerilere kapanan işçiler, yanlarında getirdikleri battaniye, çadır ve minderlerle dün de eylemlerini sürdürdü. Şirketin tutanak tutarak ve polis müdahalesi tehdidi ile işçileri psikolojik baskı altına almaya çalıştığı öğrenilirken, sendikacılar tüm rafinerilerde işçilerin moralinin yerinde olduğunu aktardı.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Batman’daki rafineride işçilerle birlikte eylemde olan Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, BirGün’e yaptığı açıklamada eylemle ilgili şu bilgileri verdi: “İşçi arkadaşlarımız moralli ve kararlı. Üç gündür şarkılar, marşlar söyleniyor, halaylar çekiliyor ve eğitim çalışması niteliğinde sohbetlerimiz oluyor. Bu sırada patronlarla gayriresmi görüşmeler de devam ediyor. Bu üç maddede asla geri adım atmayacağız, bunun net şekilde bilinmesini istiyoruz.”

Binlerce Tüpraş işçisinin yalnızca kendi sosyal ve ekonomik hakları için direnmediğinin altını çizen Tekik, “Biz işçi sınıfının onurunu, şanlı tarihini temsil eden bir eylem ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu nedenle tüm emek ve demokrasi güçlerine dayanışmayı büyütme çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

HDP’DEN DESTEK ZİYARETİ

HDP Batman Milletvekili Dr. Nejdet İpekyüz ile HDP İl Başkan Vekili İkram İrgi, dün Tüpraş’ın Batman rafinerisinde eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti. İpekyüz ve İrgi, işçilerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını duyurdu.