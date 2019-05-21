Bir 19 Mayıs öyküsünde Galatasaray!

19 Mayıs 2019 Pazar Günü. Türkiye ayakta! Yurttaşların kalbi Samsun’da çarpıyor. Benim doğum günüm 19 Mayıs’tır diyen laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurdun her yanında sevgi ve saygıyla bir kez daha anılıyor.

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Büyük kahraman, eşsiz devlet adamı, dâhi kurucu Atatürk, tam yüz yıl önce 19 Mayıs günü, arkadaşlarıyla birlikte Bandırma Vapuruyla Samsun’a gelmişti. Anadolu topraklarına atılan bu ilk adımla Kurtuluş Savaşı Destanı yazılmış, laik, demokratik ve tam bağımsız bir ülke kurulmuştu. İşte bu nedenle milyonlarca insanın coşkusu ve ona inancı o denli güçlüydü ki, bir zamanlar “İki ayyaş” diyerek Cumhuriyet’in kuruluşunu karalayanlar bile, Samsun’da kerhen de olsa yaptıklarını överek O’na duydukları saygıyı açıklamaktan geri durmuyorlardı.

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Yaptıkları takiyeyi artık herkes kanıksadı! Uyguladıkları baskı ve yaşadıkları saltanat, onlara olan inancı yok etti. Devlete yerleştirdikleri bir avuç beyinleri yıkanmış bürokratla ayakta durmaya çalışıyorlar. Öyle ki kendi bayramlarında bile İzmir Marşı’nı gençlere söyletmek istemeyen zavallılara sarılmış durumdalar! Tek umutları İstanbul Büyükşehir seçimini almak. O da mümkün görünmüyor.

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Pazar günü Galatasaray’ın Başakşehir’i yenerek şampiyon olduğu maçta, 50 bin kişi bir ağızdan “# HerŞeyGüzelOlacak” diye bağırdı. Yani Galatasaraylı seyirci, “O statları biz yaptık” diyenlere, “İmamoğlu” diyerek karşılık verdi.

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Galatasaray kuruluşu yüz yılı aşkın bir spor kulübüdür. Kökleri 1481’lere dayanan güçlü bir eğitim kurumu olan Galatasaray Lisesi içinden çıkmıştır. Camiası çok büyüktür. Çağdaş, özgürlükçü, adil, laik, yurtsever ve Atatürkçüdür! Onları daha iyi anlayabilmek için; 1908’de kurulan Galatasaraylılar Derneği’nin 19 Mayıs açıklamasını paylaşmak istiyorum.

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Bugün 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hediye ettiği Gençlik ve Spor Bayramı. Galatasaraylılar, tarihin her döneminde Atatürk’ün gençlere duyduğu güvene layık, “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcular olmuştur. Galatasaray Lisesi mezunları, 1908 yılından beri Cemiyet çatısı altında örgütlü olarak, yetiştikleri ocaktan aldıkları bu kültürü nesilden nesile aktarmaktadır.

Bunun temelinde 1868’de laik eğitimle tanışmış olmak kadar, Cumhuriyet’in kuruluşundaki ideallerin özeti olan “Muasır medeniyetler seviyesine” erişmek de vardır.

Bugün Kurtuluş Savaşı’nın simgesel başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 günü atılan tarihi adımın yüzüncü yılını kutluyoruz. Dedelerimiz bu savaşa “İstiklal Harbi” diyerek, bağımsızlığın değerini vurgulardı. Çünkü onlar, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde sadece cephelerde değil, bugün sahip olduklarımızı bize sağlayabilmek için hayatın her alanında savaş verdiler.

Galatasaraylılık değerlerinin timsali Tevfik Fikret’ten aldığı ilhamla, bir ulusu uygarlık yolunda ilerlemeye iten Atatürk ve dava arkadaşlarını derin bir minnetle anarken büyük önderin bu günü kendi doğum günü olarak benimsediğini hatırlıyor ve O’nun 138. yaşını kutlamanın da coşkusunu yaşıyoruz.

Gururluyuz; çünkü bizlerle aynı kültür ocağından yetişmiş olan Ağabeylerimiz aynı Çanakkale’de olduğu gibi Milli Mücadele’nin de her aşamasında O’nun yanındaydı.

Mustafa Kemal’i Samsun’a gönderen görev emrinin altında Cevat Çobanlı Ağabeyimizin imzası olduğu için;

Anadolu direnişine destek vermek amacıyla kurulan Milli Kongre’yi Derneğimizin kurucusu Abdurrahman Şeref Ağabeyimiz başlattığı için; Misak-ı Millî’yi doğuran Sivas Kongresi’ne Bekir Sami Ağabeyimiz de katıldığı için; İlk TBMM’nin açılış konuşmasını Mehmet Şerif Ağabeyimiz yaptığı için; Lozan sürecinde onurlu bir barış peşinde koşan diplomat Ağabeylerimiz için;

Genç Cumhuriyet’in yeni bir devlet olarak tarih sahnesine çıkışında sayısız Ağabeyimizin oynadığı roller için gururluyuz… Galatasaray ve Galatasaraylılar geçmişte neyse, bugün de aynıdır.

Bu yüzden Atatürk’ün bıraktığı değerler mirasını gelecek nesillere aktarma misyonunu daima sürdüreceğiz.

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Böyle büyük bir camianın 23 Haziran’da tercihi herhalde belli. Hileyle başkanlığı elinden alınmış Ekrem İmamoğlu olsa gerek!