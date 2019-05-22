21.5 C
Istanbul
23.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Bir aday daha İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı

Bir aday daha İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı

BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Selim Kotil 23 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

birgun.net birgun.net

YSK’nin iptal kararı sonrası 23 Haziran’da yenilecek olan İstanbul seçimlerinden bir aday daha çekildiğini açıkladı.

BTP İstanbul adayı Selim Kotil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak seçimler hayırlı olsun” dedi.

23 Haziran’da yapılacak seçimde DSP, DP ve TKP adayları da çekilmişti. Kotil 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 27 bin 238 oy almıştı.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’yla birlikte seçimlere yalnızca Saadet Partisi ve Vatan Partisi adaylarının gireceği açıklanmıştı. 


- Reklam -

SON HABERLER

NASA, Osiris-Rex’in Bennu’ya ulaşması için gönüllü arıyor

birgun.net -
NASA, Dünya'dan yaklaşık 130 milyon kilometre uzakta bulunan Osiris-Rex uzay aracının görevini...
Devamını Oku

Ankara’daki israf belgelendi: Kullanılmayan malzemelere milyonlarca lira harcama

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Melih Gökçek döneminde imzalanan “Dekoratif Kentsel Donatı Elemanları Alımı”...
Devamını Oku

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde araç sayısı azaltılmaya başlandı

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla makam araçları dahil belediye...
Devamını Oku

Uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabirinin cenazesi bulundu

birgun.net -
Bayburt'ta uçurumdan düşerek kaybolan gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın cenazesi dere yatağında bulundu.
Devamını Oku

Emrah Serbes’in hapis cezası onandı

birgun.net -
Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e...
Devamını Oku

CHP’nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Erkek: YSK’nin 7 üyesi bu kararla kendilerini imha etti

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimiyle...
Devamını Oku

Mersin’de sokak köpeği bıçaklanmış halde bulundu

birgun.net -
Mersin’in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir sokak köpeği bıçaklanmış...
Devamını Oku

Bölge barolarından Halfeti açıklaması: İşkence yapanlar hesap verecek

birgun.net -
Halfeti'deki işkence iddialarına dair açıklama yapan Bölge baroları, "İşkenceyi yapanların yargı önünde...
Devamını Oku

Albayrak, ‘İVME’ Finansman Paketi’ni açıkladı: “Haziran’dan itibaren cari fazla verilecek”

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi'ni açıkladı....
Devamını Oku

‘Buket Aydın kıyımı’na güvenlik şirketinden açıklama: Ticari gerekçeler

birgun.net -
Demirören Medya'da 60 kişinin işten çıkartılmasına neden olan "Buket Aydın kıyımı" hakkında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi