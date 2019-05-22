Bir aday daha İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı

YSK’nin iptal kararı sonrası 23 Haziran’da yenilecek olan İstanbul seçimlerinden bir aday daha çekildiğini açıkladı.

BTP İstanbul adayı Selim Kotil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak seçimler hayırlı olsun” dedi.

23 Haziran’da yapılacak seçimde DSP, DP ve TKP adayları da çekilmişti. Kotil 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 27 bin 238 oy almıştı.

Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde

23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.

Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun — Selim Kotil (@selimkotil34) May 22, 2019

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’yla birlikte seçimlere yalnızca Saadet Partisi ve Vatan Partisi adaylarının gireceği açıklanmıştı.



