Bir Bakışta BirGün (12 Haziran 2019)

Haber / Yazı:
Havva Gümüşkaya
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1Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, generallere hakaret içeren sözleri nedeniyle Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturma başlattı.

2İmamoğlu’ndan Yıldırım’a: Yahu sen kimsin, hangi sıfatla indirim yapıyorsun?

CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın “Doğalgaz’a yüzde 10 indirim yaptık” açıklamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, Yıldırım’a yönelik “Yahu sen kimsin? Siz hangi sıfatla indirim yaptığınızı ifade ediyorsunuz?” dedi.

3RTÜK’te 48 personel sürgün yedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maraş Milletvekili Ali Öztunç, 48 RTÜK personelinin strateji daire başkanlığına gönderildiğini belirterek, “Bu 48 personelin tamamı RTÜK’ün hafızası olan, liyakatli isimler. AKP’li olmadıkları için bu görevlendirmeler yapıldı” dedi.

4İçişleri Bakanlığı: Beşiktaş saldırısının faili yakalandı

İçişleri Bakanlığı, “Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen, 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari’de yakalandı” açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 10 Aralık 2016’da 46 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden birisinin yakalandığını duyurdu.

5Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere polis saldırısı

Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelerin bugün Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis saldırıda bulundu.

6Bakan Akar: ABD’ye cevabı hazırlıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın mektubuna ilişkin ”Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz” dedi.

7İstanbul seçimi yasakları neler?

İBB seçim takvimine göre seçim yasakları yarın başlayacak, oy verme günü 23 Haziran’da saat 24.00’te sona erecek.

8Hrant Dink davası: Muammer Güler ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Hrant Dink davasının bugün görülen duruşmasında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler “tanık” sıfatıyla ifade verdi.

9Semiha Yıldırım: Dilek İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, kendisi hakkında çıkan haberlere çok üzüldüğünü belirtti ve “Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım” dedi.

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