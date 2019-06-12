Bir Bakışta BirGün (12 Haziran 2019)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, generallere hakaret içeren sözleri nedeniyle Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturma başlattı.
CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın “Doğalgaz’a yüzde 10 indirim yaptık” açıklamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, Yıldırım’a yönelik “Yahu sen kimsin? Siz hangi sıfatla indirim yaptığınızı ifade ediyorsunuz?” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maraş Milletvekili Ali Öztunç, 48 RTÜK personelinin strateji daire başkanlığına gönderildiğini belirterek, “Bu 48 personelin tamamı RTÜK’ün hafızası olan, liyakatli isimler. AKP’li olmadıkları için bu görevlendirmeler yapıldı” dedi.
İçişleri Bakanlığı, “Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen, 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden biri Hakkari’de yakalandı” açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 10 Aralık 2016’da 46 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden birisinin yakalandığını duyurdu.
Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelerin bugün Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis saldırıda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın mektubuna ilişkin ”Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz” dedi.
İBB seçim takvimine göre seçim yasakları yarın başlayacak, oy verme günü 23 Haziran’da saat 24.00’te sona erecek.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Hrant Dink davasının bugün görülen duruşmasında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler “tanık” sıfatıyla ifade verdi.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, kendisi hakkında çıkan haberlere çok üzüldüğünü belirtti ve “Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım” dedi.