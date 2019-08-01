Bir Bakışta BirGün (1 Ağustos 2019)

1İnternet yayınları denetim altına alındı
AKP’ye yakın isimlerin “Ahlakımız bozuluyor” cümleleriyle eleştirdiği internet üzerinden yayın yapan kuruluşlar, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimine alındı.
5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için dört koldan Ankara’ya yürüyen KESK üyelerine polis saldırdı.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar (SETA) Vakfı’nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” adlı, gazetecileri adeta fişleyen raporu hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Borçları 77,4 milyar liraya çıkarak hızla batışa sürüklenen KİT’lerin yönetim kurulu üyelikleri de tıpkı bankalar gibi AKP’li bürokratlar, eski milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla dolduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’de 2 yılı aşkın süredir yasaklı olan Wikipedia’nın açılması için, “Türkiye’yi terör örgütleriyle iş birliği içinde gösterdiğini” iddia ettiği içeriklerin silinmesi gerektiğini açıkladı. Öte yandan önergeye yanıtın, internet yayınlarının RTÜK denetimi altına sokulmasıyla aynı gün gelmesi dikkat çekti.
Partisinde değişim için kararlı olan Erdoğan’ın işi bu kez daha zor. Güç odaklarını gözetirken aynı zamanda kendine mutlak bağlılığından emin olduğu isimleri bulmak zorunda.
YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldı. Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları imzaladı. Buna göre, 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.
Ev sahibi olmak artık toplumun büyük bir kesimi için hayal oldu. 2018 TÜİK verilerine göre bir yılda kiralık evde oturanların sayısı %11 artarken kamu bankaları faiz indirimine gitmeye başladı.
9Belediye başkanlarına çifte maaşı ve akraba atamalarını önleme teklifi Meclis’te
AKP’li belediyelerin yanı sıra CHP’li belediyelerin de dahil olduğu ‘akraba atamaları’ skandalı ardından CHP, bu durumu önleyecek kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklife göre belediye başkanları iştiraklerde görev alırsa ‘huzur hakkı’ denen maaştan faydalanamayacak, başkanların 1. ve 2. derece akrabaları belediyeye alınmayacak.
AKP ve MHP’ye verdiği destekle bilinen, “organize suç örgütü lideri” olarak daha önce ceza alan Sedat Peker hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlarını işlediği gerekçesi açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.