Bir Bakışta BirGün (20 Mayıs 2019)

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini iptal kararının gerekçesi yazıldı. Gerekçeli kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu belirtildi. Gerekçeli kararın, karara muhalif üyelerin muhalefet şerhlerini yazmalarının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.
Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nce Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve mecliste kabul edilerek onaylanan, kentin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları iptal edildi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde, AKP’nin adayı Eyüp Aytekin’in 31 Mart’ta 3 oy farkla kazandığı, ancak CHP’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da tekrarlanacak.
Demokratik Sol Parti’de (DSP) Parti Meclisi (PM) üyesi eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün ardından Genel Başkan Önder Aksakal’ın açıklamalarına tepki gösteren PM üyesi Necmiye Çölaşan, yaptığı açıklama ile partisinden istifa etti.
Huawei, Google’nin erişim kısıtlama kararı sonrası açıklama yaparak kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sağlamaya devam edeceğini açıkladı.
İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, İBB’ye bağlı İSKİ’nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğuna dikkat çekti. Sarı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 adet kiralık makam aracı olduğuna, İBB’de de 643 yöneticiye 1717 makam aracı düştüğüne dikkat çekti.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Binali Yıldırım’ın 31 Mart İBB seçimlerinde sandık görevlilerinin seçmenin tipine bakarak AKP’li görünenlere oy pusulası vermediğine ilişkin akıllara zarar iddiasını resmi rakamlarla yalanladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselere getirilen yeni sistemin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yeni sistemde, zorunlu derslerin sayısı azaltılarak seçmeli derslerin sayısı artırıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zorunlu olurken, Matematik, Felsefe, Tarih seçmeli oldu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan öncesine göre markette 37 üründen 3’ünde fiyat değişmezken, 19’unda fiyat artışı, 15’inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 29 üründen 10’unda fiyat değişmezken 8’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat düşüşü olduğunu belirtti.