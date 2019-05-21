Bir Bakışta BirGün (21 Mayıs 2019)

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) toplantı sona erdi. Gerekçeli karar bugün de açıklanmayacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve TRT’yi eleştirdi.
BirGün’ün gündeme taşıdığı yeni eğitim sisteminde matematik ve fen bilimleri derslerinin seçmeli mi, zorunlu mu olacağı tartışması devam ediyor. Eğitimci Pervin Kaplan 10’uncu sınıftan itibaren bu derslerin seçmeli olacağını belirtti ve şöyle konuştu: “Matematik demek hayat demektir.
4İmamoğlu ile programını yarıda kesen Ahmet Hakan’ın İBB geçmişi: Reklam ajansı üzerinden gelir elde etmiş
Ahmet Hakan’ın İmamoğlu ile yaptığı programı erken bitirmesi üzerine tepkiler devam ederken Milliyet Gazetesi’nde 2001’de yayımlanan bir haber tekrar gündeme geldi.
İmamoğlu İBB’deki israfı anlatırken ‘Tarafsız Bölge’yi apar topar kesen CNN Türk’ten açıklama
YSK’nin İstanbul seçimleri ile ilgili verdiği iptal ve yenileme kararı sonrası mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sorularını yanıtladı.
Adli Tıp Kurumu, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Ankara 31.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Şubat tarihli yazısıyla Şule Çet ile ilgili bilgi talebini değerlendirdi, yaklaşık 3 ay sonra mahkemeye 25 sayfalık bir mütalaa sundu. Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın üst sınırdan ceza almasını sağlayacak kritik noktalara dikkat çekildi
Amerikan Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamalarda esnekliğe gidildiğini açıkladı. Geçiş süreci boyunca Çinli şirket, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD’de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek.
AYM, Demokratik Ulus, Özgür Gündem, Azadiya Welat ve Jineoloji gibi gazete ve dergilerin cezaevlerindeki mahkumlara verilmemesinin “ifade özgürlüğünün ihlali” anlamına geldiğine hükmetti
Tüketici güveni, 15 yılın en düşük seviyesinde konumlandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güveni mayıs ayında 55,3 olarak gerçekleşti. 2008 krizinde bu sayı en az 55,7’yi görmüştü.
AKP iktidarları döneminde hız kazanan ve dövize endeksli yolcu, hasta, araç-geçiş garantileri ile yandaş müteahhitleri fonlama aracına dönüşen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde Türkiye, Avrupa’nın ilk sırasına yerleşti. KÖİ modelinin mucidi olan İngiltere bile Türkiye’nin gerisinde kaldı.