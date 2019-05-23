Bir Bakışta BirGün (23 Mayıs 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Ankara’daki israf belgelendi: Kullanılmayan malzemelere milyonlarca lira harcama

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Melih Gökçek döneminde imzalanan “Dekoratif Kentsel Donatı Elemanları Alımı” işi için 81 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Proje kapsamında satın alınan malların yarısı kullanılmadan depoya kaldırılırken elde kalan malzemelere 42 milyon TL ödendi

2Erdoğan: Ülkemizi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, Türkiye’yi tüm bilim insanları için “bir cazibe merkezi” haline getireceklerini iddia etti. 

3Albayrak, ‘İVME’ Finansman Paketi’ni açıkladı: “Haziran’dan itibaren cari fazla verilecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi’ni açıkladı. Albayrak, cari açığı düşüreceği iddia eti.

4Fondaki toplam varlıkların azalışı TBMM gündeminde: İşsizlik fonu işçiye gitmiyor

İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki toplam varlıkların reel olarak azalışı 2017 yılında başladı. Ancak durumun ciddiyeti, işverenin İşsizlik Fonu’ndan kullandığı teşvik ve desteklerin nisan ayında işçi ve işveren primi olarak yatırdığı tutarı geçmesiyle ortaya çıktı.

5Askerlik ile ilgili yeni düzenleme Meclis Başkanlığı’na sunuldu

AKP hükumetince hazırlanan Yeni Askerlik Sistemi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

6Demirören Medya’da Buket Aydın kıyımı: 60 güvenlikçi işten çıkarıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kılıçdaroğlu’yla yaptığı TV programıyla hatırlanan Buket Aydın’ın işten ayrılıp, geri dönmesi sürecinde 60 güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığını açıkladı.

CHP, CNN Türk’ü CNN Genel Merkezi’nde protesto edecek

7Rabia adalet arayan herkesin sesi oldu

Giresun’un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün üzerinden 13 ay geçti. Ancak Naz’ın yaşamını yitirmesine dair ‘sır perdesi’ hâlâ aralanmadı. Rabia’nın babası Şaban Vatan BirGün’e konuştu.

Fotoğraf: DHA

8Yargıtay, Nevin Yıldırım’ın cezasını onadı!

Kendisine tecavüz eden Nurettin Gider’i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım’ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararırı onandı.

9Times: İngiltere Başbakanı Theresa May yarın istifa etmeye hazırlanıyor

İngiltere basınında May’in yeni Brexit planını parlamentoya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

10FETÖ gitti yurtları vakıflara geçti: Öğrenciler kıskaçtan kurtulamıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yükseköğretim öğrenci yurtlarının sayısı 2017 yılından 2018 yılına kadar sadece 42 artarken dini vakıflara ve cemaatlere bağlı yurtların sayısı katlanarak büyüdü. Üniversite öğrencilerine hizmet veren 777 devlet yurduna karşın aralarında TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı’nın da olduğu altı kuruluşa bağlı öğrenci yurtlarının sayısı 374’e ulaştı.

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