Bir Bakışta BirGün (24 Mayıs 2019)

CHP’de Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal ederek 23 Haziran’da yenileme kararı aldığı İstanbul seçimine ilişkin kampanya resmen başlarken, parti genel merkezine gelen ilk anketlerde Ekrem İmamoğlu’nun 5 puan önde olduğu belirtiliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oluşturulan sandık kurullarında da memur olmayanların yer aldığını belirtti.
YSK’nin aldığı seçim yenileme kararının seçmen üzerindeki etkisini, iktidar bloku ile muhalefetin kullandığı dilin yansımalarını ve 23 Haziran’da seçmenin olası tercihlerini, KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır ile konuştuk.
İngiltere Başbakanı Theresa May bugün yaptığı açıklamayla istifa edeceğini duyurdu. Brexit sürecinde liderliği sorgulanan İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran’da resmen istifa edeceğini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) israf kalemleri arasında ilk sıralarda gelen İSPARK’ın belediyedeki çarkın önemli bir parçası olduğu Sayıştay denetçileri tarafından da tespit edildi.
Mersin’in Erdemli ilçesinde, kıyafetleri kirli diye yolcu minibüsünde koltuğa oturtulmayan çocuk, yaşadıklarına üzüldüğünü söyledi. Ailesinin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Muhammed H., “Bana yardım eli uzatırlarsa okumak isterim. Babam kaza sonucu ameliyat olduğu için 1 senedir oturuyor. Bize yardım etseler çok sevinirim” şeklinde konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, kent merkezi, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki fayton faaliyetlerine 10 Haziran itibarıyla son verileceğini söyledi. Böcek, faytoncuları işe alacaklarını, atları da hayvanat bahçesine teslim edeceklerini kaydetti.
Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından vatandaşlara uyarı yapılıyor
Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu’ya yönelik açıklamaları ve “Deniz Gezmiş’i öven ifadeler kullanması” nedeniyle ceza verilmesi istendi.