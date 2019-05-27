Bir Bakışta BirGün (27 Mayıs 2019)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme işlemleri gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince tamamlandı.
İstanbul İl Seçim Kurulu daha önce ilan edilen takvim uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için kesin aday listesini açıkladı. Listede, 4 parti ile 17 bağımsız aday bulunuyor.
Selahattin Demirtaş; Ahmet Tulgar, Ayşegül Doğan, Bêritan Canözer, Ece Temelkuran, Doğan Tılıç, Fatih Polat, Fehim Taştekin, Gaye Boralıoğlu, Gökçer Tahincioğlu, Hasan Cemal, Hatice Kamer, İmran Ayata, Kemal Varol, Latife Tekin, Mehveş Evin, Melis Alphan, Murat Özyaşar, Nadire Mater, Nevşin Mengü, Orhan Koçak, Özgür Amed, Pınar Öğünç, Şalom gazetesi, Yetvart Danzikyan, Selim Temo, Selin Girit, Sedat Ergin, Sema Kaygusuz, Semih Gümüş, Şener Özmen, Timour Muhidine, Yıldırım Türker ve Zehra Doğan’ın birer sorusuna yanıt verdi.
NTV’de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yassıada ziyaretinin haberini sunan Oğuz Haksever’in mikrofonu açık kaldı. Erdoğan, Yassıada’ya ‘Yaslı ada’ derken Haksever’in “Ne yaslısı be, Canına okumuşsun adanın” sözleri duyuldu. Haksever daha sonra bir açıklama yayımladı.
Kamu bankalarının genel kurul toplantıları bugün gerçekleşti. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Eski İBB başkanı Mevlüt Uysal ise Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması dikkat çekti.
Belirli şehirlerdeki 100 bin nüfusa oranla bulunan kitapçı sayıları belli olurken, bu oranın İstanbul’da 0,9 olduğu görüldü.
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirterek seçimlerden sonra taksi ücretlerine zam yapılacağını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzendi.
Fransa’da AP seçimlerini, Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, RN yüzde 23,3 oyla kazandı.