Bir Bakışta BirGün (28 Mayıs 2019)

Esnaf ziyareti sırasında İmamoğlu’na, bir esnaf, dünkü Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine, sosyal medyaya düşen videoyu sordu. İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine İmamoğlu, “Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayımlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir?” diye sordu.
Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimin tekrarlanmasına karar verildi.
İdlib’de El Kaide yapılanması HTŞ, TSK’nin İdlib’de gözlem noktaları oluştururken verdiği tavizi hatırlatarak yardım istedi. Suriye ordusunun ilerleyişi karşısında alanı daralan cihatçılar, Türkiye’nin kurduğu gözlem noktalarının “amaca uygun” olmasını istedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Moskova’da yaptıkları görüşmenin ardından NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini artırmasına tepki gösterdi.
Başkanlık sistemiyle ve gensorunun kaldırılmasıyla TBMM ve halk iradesi büyük darbe aldı. AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Meclis’i domine etmeyi sürdürüyor. 27’nci dönemde partilerin Meclis performansı incelendiğinde, muhalefetin yok sayıldığı ve önergelerinin reddedildiği göze çarpıyor. Bu dönem 21 kanun teklifi Meclis’ten geçerken tekliflerin hepsinin AKP’nin teklifleri olması dikkati çekti.
AKP’nin yerel seçimlerdeki başarısızlığı, parti içindeki rahatsızlıklar ve bunların somut muhalif hareketlere dönüşmesine karşı Erdoğan’ın hamlesi, eski isimlere dönmek oldu. Bir dönem Erdoğan’la kırgın olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, uzun süredir aktif bir görev verilmeyen ve Sadık Yakut, yeni makamlarıyla ‘şereflendirildi.’
Ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi.
Antalya’da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin’in annesi 41 yaşındaki Eylem Yazıcı’dan nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı.
İsrail’de 9 Nisan seçimleri sonrası Netanyahu’nun Likud Partisi’nin yarına kadar koalisyon hükümetini kurması gerekiyor. Ancak koalisyon görüşmeleri, Avigdor Lieberman’ın liderliğini yaptığı “Evimiz İsrail” partisi ile aşırı muhafazakar partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tıkandı.