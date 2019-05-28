Bir Bakışta BirGün (28 Mayıs 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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Fotoğraf: AA

1İmamoğlu’ndan yandaşların provokasyonuna gelen yurttaşa yanıt

Esnaf ziyareti sırasında İmamoğlu’na, bir esnaf, dünkü Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine, sosyal medyaya düşen videoyu sordu. İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine İmamoğlu, “Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayımlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir?” diye sordu.

2Adıyaman’ın bir ilçesinde seçim yeniden yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimin tekrarlanmasına karar verildi.

3Suriye ordusu İdlib’e ilerliyor: Cihatçılar Türkiye’den yardım istiyor

İdlib’de El Kaide yapılanması HTŞ, TSK’nin İdlib’de gözlem noktaları oluştururken verdiği tavizi hatırlatarak yardım istedi. Suriye ordusunun ilerleyişi karşısında alanı daralan cihatçılar, Türkiye’nin kurduğu gözlem noktalarının “amaca uygun” olmasını istedi.

4Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Moskova’da yaptıkları görüşmenin ardından NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini artırmasına tepki gösterdi.

527’nci dönem TBMM karnesi: ‘İttifak Meclisi’nde muhalefete yer yok

Başkanlık sistemiyle ve gensorunun kaldırılmasıyla TBMM ve halk iradesi büyük darbe aldı. AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Meclis’i domine etmeyi sürdürüyor. 27’nci dönemde partilerin Meclis performansı incelendiğinde, muhalefetin yok sayıldığı ve önergelerinin reddedildiği göze çarpıyor. Bu dönem 21 kanun teklifi Meclis’ten geçerken tekliflerin hepsinin AKP’nin teklifleri olması dikkati çekti.

6Parti çatırdarken gözden düşenler değere bindi

AKP’nin yerel seçimlerdeki başarısızlığı, parti içindeki rahatsızlıklar ve bunların somut muhalif hareketlere dönüşmesine karşı Erdoğan’ın hamlesi, eski isimlere dönmek oldu. Bir dönem Erdoğan’la kırgın olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, uzun süredir aktif bir görev verilmeyen ve Sadık Yakut, yeni makamlarıyla ‘şereflendirildi.’

7Ekonomiye güvende büyük düşüş

Ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi.

8Öykü Arin’e anneden nakledilen ilik tutmadı: Yeniden çağrı yapıldı

Antalya’da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin’in annesi 41 yaşındaki Eylem Yazıcı’dan nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı. 

9İsrail’de koalisyon görüşmeleri tıkandı: Netanyahu erken seçimi gündeme getirdi

İsrail’de 9 Nisan seçimleri sonrası Netanyahu’nun Likud Partisi’nin yarına kadar koalisyon hükümetini kurması gerekiyor. Ancak koalisyon görüşmeleri, Avigdor Lieberman’ın liderliğini yaptığı “Evimiz İsrail” partisi ile aşırı muhafazakar partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tıkandı. 

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