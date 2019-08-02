Bir Bakışta BirGün (2 Ağustos 2019)

Edremit-Balıkesir Karayolu’nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’deki istifalarla ilgili olarak “Biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek” dedi.
Rize Fındıklı’da yurttaşlarla buluşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir traktörün önünde çektirdiği galoşlu tarla fotoğrafını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, ‘Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz’ dedi.
“26 bin TL’lik ağaçları alan ben değilim, Mustafa Tuna aldı” açıklaması yapan Melih Gökçek’i faturalar yalanladı. Ağaçlar Gökçek’in istifa ettiği Ekim ayından dört ay önce satın alındı.
Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.9 azaldı.
HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Barış Akademisyenleri ile ilgili verdiği ‘hak ihlali’ kararını değerlendirdi.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 22 bin 200 TL maaş alan milletvekillerinin geçinemediğini söyledi.
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile ilgili bir şikayet mektubu hazırladı ve CHP Genel Merkezi’ne iletti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıkladı. İngiltere ve Polonya’dan da açıklama geldi.