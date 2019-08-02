Bir Bakışta BirGün (2 Ağustos 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Balıkesir’de Kamil Koç’a ait yolcu otobüsünde yangın

Edremit-Balıkesir Karayolu’nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

2İmamoğlu’ndan İSKİ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’deki istifalarla ilgili olarak “Biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek” dedi.

3Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘galoş’ tepkisi

Rize Fındıklı’da yurttaşlarla buluşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir traktörün önünde çektirdiği galoşlu tarla fotoğrafını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, ‘Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoşla basmaz’ dedi.

4“Ağaçları ben almadım, Tuna aldı” dedi fatura ortaya çıktı

“26 bin TL’lik ağaçları alan ben değilim, Mustafa Tuna aldı” açıklaması yapan Melih Gökçek’i faturalar yalanladı. Ağaçlar Gökçek’in istifa ettiği Ekim ayından dört ay önce satın alındı.

5İnteraktif: Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 34,9 azaldı

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.9 azaldı.

6Demirtaş’tan AYM’nin Barış Akademisyenleri kararıyla ilgili değerlendirme

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Barış Akademisyenleri ile ilgili verdiği ‘hak ihlali’ kararını değerlendirdi.

7Meclis Başkanı Şentop’tan 22 bin liralık vekil maaşı yorumu: Geçinilmiyor!

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 22 bin 200 TL maaş alan milletvekillerinin geçinemediğini söyledi.

8MÜYORBİR yöneticilerinden CHP’li vekil Sera Kadıgil ile ilgili çarpıcı mektup

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile ilgili bir şikayet mektubu hazırladı ve CHP Genel Merkezi’ne iletti.

9ABD, INF’den resmi olarak çekildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıkladı. İngiltere ve Polonya’dan da açıklama geldi.

10Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın “Çocuk evleri kapatılıyor mu?” sorusuna ve eleştirilerine yanıt verdi.