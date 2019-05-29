Bir Bakışta BirGün

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada skandal bir olay yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan dava tutanağına göre, Mehmet Yoylu isimli hâkim, duruşmada bulunan avukatın etek boyunu kısa buldu ve davacı vekilinin kıyafetinin ‘etiğe’ aykırı olduğunu savundu. Hakim, HSK tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında gözaltı kararı verilen çocuğun cinsel istismarının ‘öykü’ diye anlatıldığı kitabın yayımcısı Alaattin Topçu ve yazarı Abdullah Şevki ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin bir sistem değişikliğinin şu an gündemlerinde olmadığını belirterek, “(YKS) Şu an sistem değişikliği gündemimizde yok. TYT’de sözel ve sayısal okuryazarlık getirdik. Bundan vazgeçilmesi için bir neden düşünmüyoruz ama müfredatla ilgili bir değişiklik söz konusu olursa bu ikinci aşama olan AYT’ye elbette yansır. O zamanki duruma bakılır ve değerlendirilir” açıklamalarında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede çalışan memurlara eşit oranda sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.
İstanbul’da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün “şüpheli” sıfatıyla ifadeleri alındı.
Reuters haber ajansı, Irak’ın, aileleri IŞİD’e katılmış olan 188 çocuğu Türkiye’ye iade ettiğini duyurdu. Ajansın haberine göre çocukların iadesi, Irak ve Türkiye yetkilileri ile UNICEF temsilcilerinin olduğu bir ortamda gerçekleşti.
Halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK’nin kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Zeytinburnu’nda sürdürdü. Soylu’nun “Ekrem bey son günlerde gergin. Esnaf genci tokatladı” açıklaması soruldu.
Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasından aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine infaz için Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Gürsel, adliyedeki işlemlerin ardından polis eşliğinde cezaevine götürüldü.
9Savcılığın hazırladığı iddianame kabul edildi: Berfin’in saldırganı ‘kasten öldürmeden’ yargılanacak
İskenderun’da, 15 Ocak’ta dershaneden çıkıp, evine gittiği sırada uğradığı asitli saldırı sonucu yüzü tanınmaz hale gelen ve sağ gözünü kaybeden 19 yaşındaki Berfin Özek’in saldırganına ilişkin iddianame 14 Mayıs’ta tamamlandı.