Bir Bakışta BirGün

Şule Çet’in katil zanlısı Çağatay Aksu’nun aldırdığı mahkeme kararıyla Ekşi Sözlük’te yer alan ‘Şule Çet’ ve ‘Şule Çet Cinayeti’ başlıklarındaki içeriklere erişim engeli getirildi. BirGün’e konuşan Avukat Umur Yıldırım, “Oradan silebilirler ama insanların zihninden silemezler” dedi.
Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen bin 257 kişiden, halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edilen 35’inin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına karar verdi.
Meydan Beşiktaş’ta kadın çalışanın mal sahibi tarafından darbedildiği görüntüler yayımlandı. Mal sahibinin ‘Ben gelince neden ayağa kalkmadınız’ dediği iddia edildi. Şahin Şeker, daha sonra gözaltına alındı.
Meksika’nın güneyindeki sahil şehri Veracruz’da turistleri taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül’de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı. Parlamentoda yapılan oylamada meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısı, 45 hayır oyuna karşılık 74 evet oyuyla geçti.