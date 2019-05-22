Bir Bakışta BirGün (22 Mayıs 2019)

Mazbatası elinden alınan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasını açıkladı. İmamoğlu, “Önümüzdeki dönemde, İstanbul İttifakı olarak yapılan büyük haksızlıkları kabul etmeyenler olarak yine başaracağız, yine kazanacağız, 23 Haziran’da israf düzeni bitecek, hak yerini bulacak, her şey çok güzel olacak!” dedi.
YSK’nin iptal kararı sonrası 23 Haziran’da yenilecek olan İstanbul seçimlerinden bir aday daha çekildiğini açıkladı. BTP İstanbul adayı Selim Kotil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak seçimler hayırlı olsun” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen iftarda bir araya geldi, yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını anlattı.
Tunceli Belediyesi meclis toplantılarında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Kararlar arasında belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi.
İstanbul Valiliği, Eyüpsultan’da 9 yaşındaki çocuğun inşaattaki çukura düşerek ölümüyle ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Öte yandan, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettikten sonra mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, programda İBB’de yapılan israfları tek tek anlattı.
Anayasa Mahkemesi 1 Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. Kararı 5’e karşı 10 üyenin oyu ile alındı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, garantili sözleşmeler dolayısıyla bütçeden müteahhitlere büyük tutarlar aktarılmasına yol açan KÖİ projelerinin yaygınlaştırılmasını hedef olarak belirledi.