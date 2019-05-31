Bir Bakışta BirGün

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun istismara maruz bırakılmasının ‘öykü’ diye anlatıldığı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile kitabı basan yayınevinin sahibi Alaaddin Topçu hakkında “müstehcenlik” suçundan iddianame düzenledi.
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin ve kurumlarının bulunduğu “kara liste”nin genişletileceğini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı.
Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilip yerine Topçu Kışlası yapılmasına karşı başlayıp, kısa sürede milyonlarca kişinin adalet, demokrasi, özgürlük talebiyle sokağa çıktığı bir harekete dönüşen Gezi Direnişi’nin 6. yıldönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.
6İdlib’de son durum: Türkiye’nin Rusya’yla ateşkes görüşmesi sonuçsuz kaldı, operasyonlar devam ediyor
İdlib’de El Kaide yapılanması Heyet Tahrir Şam’a dönük yürütülen operasyonlarla ilgili Türkiye ve Rusya arasında yapılan ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Suriye ordusunun kara operasyonlarına devam edeceği aktarıldı.
RTÜK’te beş ay önce Üst Kurul Başkanlığı’na getirilen Ebubekir Şahin’in birçok eski ve yeni AKP’li yöneticinin akrabalarını “yetersiz eğitim” ve “yetersiz görev süresi”ne karşın önemli görevlere getirdiği ortaya çıktı.