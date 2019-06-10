Bir Bakışta BirGün (10 Mayıs 2019)

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki ortak yayının moderatörü ve tarihi belli oldu. 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de yapılacak programı İsmail Küçükkaya yönetecek
Binali Yıldırım’dan ‘İsmail Küçükkaya’ yorumu
Uğur Dündar’dan ‘İsmail Küçükkaya’ paylaşımı
Ortak yayının moderatörü olmak isteyen Didem Arslan Yılmaz’dan açıklama
A Milli Takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye, Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda’ya nota verdi. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın oynanacak maç öncesi miili takıma destek olmak amacıyla İzlanda’ya gidecek
İzlanda: Bu konu her haliyle çok garip
İzlanda basını: Futbolcuların bekletilme sebebi, uçuşun Konya’dan yapılması
TFF Başkanı’ndan ‘İzlanda’ açıklaması
ABD’nin S-400 gerilimi üzerine gönderdiği tehdit içerikli mektup iktidarca suskunlukla geçiştiriliyor. Mektubun üzerinden üç gün geçmesine rağmen iktidar cephesinden tek bir açıklama yapılmadı. Yandaşlar da durumu yumuşatma çabasında.
Yerel seçimlerin ardından iki ittifakın kazandığı illerde su, ulaşım gibi belediye hizmetlerindeki fark dikkat çekti.
AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Selanik’in farklı noktalarında bulunan park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
İBB iştiraki İGDAŞ, “Empati ziyareti” adı altında seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. CHP’li Tanal, İGDAŞ personelinin gidilen evlerde, “Binali Yıldırım, faturalarınızdan 50 TL’sini ödeyecek. Seçimi kazanırsa başkaca yardımları da olacak” dediğini aktardı.
AKP Grup başkan Vekili Bülent Turan, “Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme olabilir” dedi. Turan ayrıca, “Askerlik yasasının görüşmelerine yarın başlayıp bu hafta bitirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Amerika’da yaşayan Türkler, Washington, New York ve Atlanta’da bir araya gelerek, CNN Türk’ü taraflı haber yaptığı için protesto etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 445 milyon lira borçlandı. Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.
Kredi derecelendirme şirketi Fitch’in analistlerinden James MacCormack, ABD dolarının zaman içinde küresel rezerv para olma statüsünü kaybedebileceğini söyledi.