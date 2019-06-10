Bir Bakışta BirGün (10 Mayıs 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Canlı yayının moderatörü ve tarihi belli oldu

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki ortak yayının moderatörü ve tarihi belli oldu. 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de yapılacak programı İsmail Küçükkaya yönetecek

Binali Yıldırım’dan ‘İsmail Küçükkaya’ yorumu

Uğur Dündar’dan ‘İsmail Küçükkaya’ paylaşımı

Ortak yayının moderatörü olmak isteyen Didem Arslan Yılmaz’dan açıklama

2Türkiye’den İzlanda’ya nota

A Milli Takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye, Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda’ya nota verdi. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın oynanacak maç öncesi miili takıma destek olmak amacıyla İzlanda’ya gidecek

İzlanda: Bu konu her haliyle çok garip

İzlanda basını: Futbolcuların bekletilme sebebi, uçuşun Konya’dan yapılması

TFF Başkanı’ndan ‘İzlanda’ açıklaması

3Vermiyor musunuz mehteri?

ABD’nin S-400 gerilimi üzerine gönderdiği tehdit içerikli mektup iktidarca suskunlukla geçiştiriliyor. Mektubun üzerinden üç gün geçmesine rağmen iktidar cephesinden tek bir açıklama yapılmadı. Yandaşlar da durumu yumuşatma çabasında.

4Millet İttifakı ucuzlattı, Cumhur İttifakı zam yaptı

Yerel seçimlerin ardından iki ittifakın kazandığı illerde su, ulaşım gibi belediye hizmetlerindeki fark dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

5Selanik’te Türk diplomatların araçları kundaklandı

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Selanik’in farklı noktalarında bulunan park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. 

6İGDAŞ’tan ‘Binali Yıldırım’ propagandasına tam gaz devam: ‘Faturalarınızın 50 TL’sini ödeyecek’

İBB iştiraki İGDAŞ, “Empati ziyareti” adı altında seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. CHP’li Tanal, İGDAŞ personelinin gidilen evlerde, “Binali Yıldırım, faturalarınızdan 50 TL’sini ödeyecek. Seçimi kazanırsa başkaca yardımları da olacak” dediğini aktardı.

7AKP’den ‘bedelli askerlik’ açıklaması: Yeni düzenleme olabilir

AKP Grup başkan Vekili Bülent Turan, “Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme olabilir” dedi. Turan ayrıca, “Askerlik yasasının görüşmelerine yarın başlayıp bu hafta bitirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

8ABD’de üç ayrı kentte CNN Türk protestosu

Amerika’da yaşayan Türkler, Washington, New York ve Atlanta’da bir araya gelerek, CNN Türk’ü taraflı haber yaptığı için protesto etti.

9Hazine 7,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 445 milyon lira borçlandı. Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

10Fitch: Dolar küresel para olma statüsünü kaybedebilir

Kredi derecelendirme şirketi Fitch’in analistlerinden James MacCormack, ABD dolarının zaman içinde küresel rezerv para olma statüsünü kaybedebileceğini söyledi.

11Antalya’da faytonculuk tarihe karıştı

Antalya’da yıllardır tartışma konusu olan faytonculuk, bugün itibarıyla sonlandırıldı. Belediye ekipleri, faytonların beklediği Saat Kulesi önünde temizlik yaptı.

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