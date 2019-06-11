Bir Bakışta BirGün (11 Haziran 2019)

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP, yeni askerlik kanununda Cumhurbaşkanına ‘askerlikten muaf tutma’ yetkisi veren 45’inci maddeye şerh koydu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın mevcut koşullarda dahi S-400 füze savunma sistemleri konusunda Türkiye’ye yönelik sorumluluklarını tam anlamıyla ve hiçbir sapma olmadan yerine getireceğini duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kadıköy’deki vapur iskelesi girişine AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı afiş için ‘kaldırılması’ yönünde karar verdi.
Trabzon’da Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsü yönelik silahlı saldırıyla ilgili polise yeni biri ihbar geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlüklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İSPARK bünyesindeki yüzlerce otoparkı ruhsatsız olarak işleten ve bu yolla kamu zararına neden olan AKP’li belediye yönetiminin muhasebe işlemlerini de hatalı yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul halkının oyları ile İBB Başkanı seçilen ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tartışmalı kararı ile mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a ilişkin çözüm projelerini anlattı. Suriyeli mültecilerden, yoksullukla mücadeleye, gençlerin sorunlarından kadınlara kadar sorunları nasıl çözeceğini tek tek anlatan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir hesap soracağız 23 Haziran’da. Sandıkta gözünü kırpmadan ve hiçbir endişeye kapılmadan Ekrem İmamoğlu’na oyunu vereceksin” dedi.
AYM, Berkin Elvan’ın ailesinin yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. Baba Sami Elvan kararı BirGün’e değerlendirerek, “Bütün haklarımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye’de geçen yıl ölüm sayısı 426 bin 106 olurken, 2018’de yaşamını yitirenlerin yüzde 54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu. Ölümle sonuçlanan intihar oranı ise 3 bin 161 oldu.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, “Kürdistan” ifadesini kullandığı için kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle iligli açıklamada bulundu.