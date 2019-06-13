Bir Bakışta BirGün (13 Haziran 2019)

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birgun.net
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1YSK, topu HSK’ye atmıştı: Seçim kurulu başkanları hakkında soruşturma

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri nedeniyle iptal etmişti. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi nedeniyle İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK suç duyurusunda bulundu, HSK soruşturma başlattı.

2İran’dan Umman Körfezi’ndeki patlamayla ilgili açıklama

İran, Umman Körfezi’nde meydana gelen patlamalarla ilgili, “gemilerin güvertesinde çıkan yangından kaynaklı olduğu” yönünde açıklama yaptı.

3Dink suikastı davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal’in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası sanıklarından 9’unun dosyasının zaman aşımı dikkate alınarak ayrılmasını istedi. Aralarında Ogün Samast ve Yasin Hayal’in de olduğu 9 sanığın dosyası ayrıldı.

4Çavuşoğlu’ndan ABD’nin F-35 mektubuna tepki: Mektubun üslubunu kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’nin F-35 mektubuna tepki göstererek “Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye’ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır” dedi.

5MSB: Suriye, İdlib’de gözlem noktamıza saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de bulunan 10 numaralı gözlem noktasına Suriye tarafından 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, saldırıda 3 askerin yaralandığını açıkladı.

6Uğur Dündar’dan Yıldırım’a yanıt: Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun ortak canlı yayın moderatörlüğünü kabul etmeyen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım’ın “Açıkça taraf biri, şaşırtma yapmak istedim” sözlerine tepki gösterdi. Dündar, “Teklifi reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor” dedi.

7İBB çalışanları basın açıklamasına zorla götürülmüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının dün belediye binası önünde gerçekleşen basın açıklamasına ‘zorunlu’ katıldıkları ortaya çıktı.

8İngiltere Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onayladı

Washington’ın Julian Assange’ın iadesi için resmi talepte bulunduğu konuşulurken, İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid’in WikiLeaks kurucusunun ABD’ye iade kararını imzaladığı ortaya çıktı. Son kararı mahkeme verecek.

9Küçükçekmece Gölü alarm veriyor:İstanbul’un ortasında bir bomba

Küçükçekmece Gölü’nde toplu balık ölümleri yaşandı. Kıyıya vuran balıkların büyük bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kıyı şeridinden toplandı.

10Erdoğan’dan yeni askerlik sistemi bilgilendirmesi

Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, “Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer veren Erdoğan’ın, paylaştığı görselde de yeni askerlik sistemi hakkında bilgi verildi.

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