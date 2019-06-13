Bir Bakışta BirGün (13 Haziran 2019)

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri nedeniyle iptal etmişti. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi nedeniyle İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK suç duyurusunda bulundu, HSK soruşturma başlattı.
İran, Umman Körfezi’nde meydana gelen patlamalarla ilgili, “gemilerin güvertesinde çıkan yangından kaynaklı olduğu” yönünde açıklama yaptı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal’in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası sanıklarından 9’unun dosyasının zaman aşımı dikkate alınarak ayrılmasını istedi. Aralarında Ogün Samast ve Yasin Hayal’in de olduğu 9 sanığın dosyası ayrıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’nin F-35 mektubuna tepki göstererek “Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye’ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de bulunan 10 numaralı gözlem noktasına Suriye tarafından 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, saldırıda 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun ortak canlı yayın moderatörlüğünü kabul etmeyen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım’ın “Açıkça taraf biri, şaşırtma yapmak istedim” sözlerine tepki gösterdi. Dündar, “Teklifi reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının dün belediye binası önünde gerçekleşen basın açıklamasına ‘zorunlu’ katıldıkları ortaya çıktı.
Washington’ın Julian Assange’ın iadesi için resmi talepte bulunduğu konuşulurken, İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid’in WikiLeaks kurucusunun ABD’ye iade kararını imzaladığı ortaya çıktı. Son kararı mahkeme verecek.
Küçükçekmece Gölü’nde toplu balık ölümleri yaşandı. Kıyıya vuran balıkların büyük bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kıyı şeridinden toplandı.
Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, “Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer veren Erdoğan’ın, paylaştığı görselde de yeni askerlik sistemi hakkında bilgi verildi.