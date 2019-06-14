Bir Bakışta BirGün

AKP’li Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm Türkiye inşallah Yıldırım-İmamoğlu tartışmasını izler” dedi. Erdoğan, programın seçimin son haftasına ciddi bir ışık vereceğini söyledi. Öte yandan Erdoğan, seçim öncesi halkla buluşacağını da duyurdu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan ile Akit TV hakkında, Alan’ın söz konusu televizyonda katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusu görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin, “O son gidişimiz 5. itirazımızdı. Ondan önce 4 itirazımız var. O gün 5 tane itirazı yok sayıp, sanki sadece akşam mesaiden sonra itiraz verilmiş gibi kamuoyunu bir yalanla aldatma peşindeler. İlçe ve il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulunda itiraz mesai saatine bağlı değildir.” dedi.
AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın seçim çalışmalarına destek vermek için Tillolular Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç da yer aldı.
Gerici Nurettin Yıldız’ın telif şikayeti üzerine İleri Haber’in Twitter hesabı 24 saate yakın bir süre önce askıya alındı. İleri Haber adına açıklama yapan Can Soyer, “Twitter, sadece İleri Haber’i değil, onun takipçisi olan ve haber alma hakkını engellediği yüz binin üzerindeki kullanıcısını da mağdur ettiğinin farkına varır belki” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yaptığı başvuruda, soru önergelerine bakanlar tarafından tatminkar yanıt verilmemesinin denetim yetkisini içeriksizleştirdiğini ve bu konuda Meclis Başkanı’na sorumluluk düştüğünü belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na borcu bulunan kişi/konut-iş yerinin toplam sayısının 270 bin 548 olduğunu açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, tüm teşviklere karşın öğrenci bulmakta zorlanan imam hatip liseleri için adeta seferberlik ilan etti. Bakanlık, öğrencilere liseye geçişte tercih danışmanlığı yapacak rehberlik öğretmenlerine imam hatip liselerinin ‘öneminin’ anlatıldığı toplantılar düzenliyor.