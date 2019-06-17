Bir Bakışta BirGün

MAK Danışmanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayları AKP’li Binali Yıldırım ile CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayında gerçekleşen tartışma programı sonrası ilk anketin sonuçlarını açıkladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi ile 4 puan artarak yüzde 14.1 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı, 7.5 puanlık artış gösterdi.
Şule Çet Davası açısından merakla beklenen olay yeri keşfi Yelken Plaza’da yapıldı. Keşfe katılan Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu’nun “güvenlik” gerekçesi ile keşif alanına getirilmemesini eleştirdi.
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile katıldığı ortak canlı yayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, “Erdoğan ile ortak yayını konuştuk, fazla yorum yapmadı” dedi.
İsmail Küçükkaya’dan ‘ortak yayın’ değerlendirmesi
Didem Arslan Yılmaz’dan ‘ortak yayın’ eleştirisi
İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
HDP’den ‘ortak yayın’ yorumu: Dağ fare doğurdu
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasa ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.
Özel halk otobüslerine, taşıdıkları indirimli ve ücretsiz yolcu başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ödenen katkı payına CHP grubunun teklifi doğrultusunda geçiş başına 22.5 kuruş zam yapıldı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı, 2018 Mart dönemindeki 6 milyon 18 bin kişiden, bu yıl Şubat döneminde 7 milyon 356 bin kişiye yükseldi.
TRT Bölge Müdürlüğü’nde kuruma ait 10 adet silahın ortadan kaybolduğu ifade edildi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde yaşanan silah skandalını Meclis gündemine taşıdı.
Bütçe mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 2.7 milyar TL’ydi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ekonomisindeki stratejik noktaların yurt dışı kaynaklı siber saldırılara maruz kaldığını belirterek, “Eğer ABD, Rusya’ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya’ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz” dedi.