Bir Bakışta BirGün

1Binali Yıldırım’ın “okumadım” dediği Sayıştay raporlarında ne var?
AKP adayı Binali Yıldırım ile seçilmiş İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı açık oturumda Yıldırım’ın ‘okumadım’ dediği Sayıştay raporlarını BirGün defalarca manşet yaptı. İşte İBB’de ortaya çıkan israf raporları
Binali Yıldırım raporlar yok demişti: Sayıştay yaptığı açıklamayla raporları doğruladı
Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada, keşif raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, gaz tüfeği bilirkişilerinin olayda kusur oranlarının tespitinde yetersiz kaldıkları belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasında ekonomik krize değinen Kılıçdaroğlu AKP iktidarına tepki göstererek ”Bunlar ekonominin e’sini bilmiyor. Bunlara ekonomiye giriş dersi mi verelim, ne yapalım? Ekonomi herkesin karnının doyması demektir, herkesin hayat standardının yükselmesi lazım, sen bunu biliyor musun?” ifadelerini kullandı.
4İmamoğlu, İstanbul’un muhtarları ile buluştu
23 Haziran’da yenilecek İstanbul seçimlerinden önce muhtarlarla bir araya gelen İmamoğlu, konuşmasında dayanışma ekonomilerine değindi. İmamoğlu, “İstanbulu’un en önemli sorunların biri de temiz, güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmek. Ekonomik krizin mutfaklara, sofrayı nasıl etkilediğini biliyorum. İstanbul’da tarımsal üretimi arttıracağız.” dedi.
HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davanın beşinci duruşması bugün görülmeye başlandı. Demirtaş, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 23 Haziran’da yapılacak İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun rakibi Binali Yıldırım ile arasındaki farkı açacağını söyledi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddia edilen Ekrem İmamoğlu’nu tehdit ederek, “Seçimden sonra hesabını vereceksin” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar tarafından ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’a yanıt mektubu gönderildiğini açıkladı.