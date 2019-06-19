Bir Bakışta BirGün (20 Haziran 2019)

Konda Araştırma şirketi 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İstanbul seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Tayyip Erdoğan’ın “Pazar günü Sisi’yi mi seçeceğiz, Binali Yıldırım’ı mı” sözlerine yanıt verdi.
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da konuşma yapması için düzenlenen bir törende konuştu.
Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 7’ye yükseldi. 3 kişi işi için arama çalışmaları devam ediyor.
AKP yandaşlarının hedefi haline gelen İsmail Küçükkaya, bugün “Çalar Saat” programında açıklamalarda bulundu. Küçükkaya, The Marmara otele dava açacaklarını duyurdu.
Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, savunmasında AKP’nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’dan bahsetti. Mahkeme heyeti, savunmasının ardından Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin başına attığı gaz fişeği ile vurulan ve 269 gün komada kalmasının ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davanın 13. duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye genelinde “Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven” isimli anket çalışması gerçekleştirdi.