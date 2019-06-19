Bir Bakışta BirGün (20 Haziran 2019)

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birgun.net
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1Konda Araştırma: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45

Konda Araştırma şirketi 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İstanbul seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 

2İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Sisi’ yanıtı

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Tayyip Erdoğan’ın “Pazar günü Sisi’yi mi seçeceğiz, Binali Yıldırım’ı mı” sözlerine yanıt verdi.

3Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da konuşma yapması için düzenlenen bir törende konuştu.

4HES faciasında ölü sayısı 7’ye yükseldi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 7’ye yükseldi. 3 kişi işi için arama çalışmaları devam ediyor.

5Küçükkaya açıkladı: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

AKP yandaşlarının hedefi haline gelen İsmail Küçükkaya, bugün “Çalar Saat” programında açıklamalarda bulundu. Küçükkaya, The Marmara otele dava açacaklarını duyurdu.

6Demirtaş’ın tutukluluğuna devam kararı!

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, savunmasında AKP’nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’dan bahsetti. Mahkeme heyeti, savunmasının ardından Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

7Berkin Elvan davası 25 Eylül’e ertelendi

Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin başına attığı gaz fişeği ile vurulan ve 269 gün komada kalmasının ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davanın 13. duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

8SODEV’den ‘yargı bağımsızlığı’ raporu

Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye genelinde “Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven” isimli anket çalışması gerçekleştirdi.

9BM raporu: Kaşıkçı yargısız infazla öldürüldü, sorumlu Suudi Arabistan

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıkladı.