Bir Bakışta BirGün (30 Temmuz 2019)

1THY uçağı kuş sürüsüne daldı: Uçak seferden çekildi
Türk Hava Yolları’nın İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağına iniş sırasında kuş sürüsüne daldı. Uçağın gövdesi hasar aldı.
2İBB’ye erkenden ödenip ‘harcanan’ 1 milyar TL’nin akıbeti ortaya çıktı
Temmuz ayında ödenmesi gerekirken Haziran ayında İBB’ye erkenden ödenen 980 milyon liralık maliye katkı payının seçim döneminde nasıl harcandığı ortaya çıkmaya başladı.
3Dolar neden düşüyor?
Ekonomist Cüneyt Akman ve Finans Uzmanı Mustafa Kubilay dolarda meydana gelen düşüşü BirGün’e yorumladı: “Kısa vadede iyi olabilir ancak orta ve uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabilir”
4Seçime iki gün kala Okçular’a büyük rant
Ankara Çayyolu’ndaki park alanının seçime iki gün kala 29 yıllığına Okçuluk İhtisas Derneği’ne verildiği ortaya çıktı. AKP’li Mustafa Tuna döneminde dernek, aldığı inşaat ruhsatıyla; okçuluk alanı, 25 adet dükkân ve ofis inşa etmek için çalışmalara başladı.
5Vedat Milor, restoran önünde şiddete uğradı
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Adalar’da uğradığı şiddet olayını twitter hesabından paylaştı. Milor, Burgazada’da fazla masa koyarak yolu tıkayan bir restoranın çalışanını uyardığını ve çalışanın kendisine hakaret ederek denize doğru ittiğini söyledi.
65 maddede ‘Alternatif Tıp’ şarlatanlığı
Bursa’da İngilizce öğretmeni Merve Gülşah Şahin’in hayatını kaybetmesi Alternatif Sağlık Uygulamaları’nı yeniden gündeme getirdi. Peki, Alternatif Sağlık Uygulamaları nedir, kullanılan yöntemler hangisidir, bilim dışı yöntemlerle ilgili yasal düzenleme yeterli midir? Bu soruları Türk Tabipleri Birliği (TBB) Halk Sağlığı Kolu Başkanı Prof. Dr. Nilay Etiler’e sorduk.
7Dağa kaldırıp zorla özür dilettiler, sosyal medyadan gururla paylaştılar
MHP’li Ahmet Kazanç’ın Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Kurucu Üyesi Davut Sevinç’e zorla özür dilettiği görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
8CHP’den “Salda Gölü’ne dokunma” eylemi
Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde yapılması planlanan Millet Bahçesi’ne karşı çıkan, aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın da bulunduğu grup, protesto eylemi düzenledi.
9Plajlarda soygun var
Yaz aylarında tatil geçirilecek mekanlar arasında yaygın olarak yurt içi sahilleri tercih ediliyor. Fakat plajların işletmelerce işgal edilmesi, denizde vakit geçirmek isteyen dar gelirleri yüksek ücretlerle baş başa bırakıyor.
10AYM’den Barış Akademisyenleri kararıyla ilgili açıklama
YM’den Barış birdirisine imza atan akademisyenler kararıyla ilgili değerlendirme geldi.AYM’den yapılan açıklamada, ”Karar AYM’nin bildiriren yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez” denildi.