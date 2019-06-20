Bir Bakışta BirGün (20 Haziran 2019)

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversite kontenjanlarıyla ilgili açıklama yaptı.
YSK, İstanbul’da iki seçim arasındaki seçmen hareketlerine ve oy kullanamayacak yurttaşlara ilişkin rakamları paylaştı. 23 Mart 2019 tarinde kesinleşen seçmen listeleri ile 18 Haziran 2019 tarihinde kesinleşen seçmen listeleri arasında meydana gelen seçmen hareketleri açıklandı.
Ekrem İmamoğlu ve muhalefeti eleştirmeye çalışan Erdoğan, “Terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı” ifadelerini kullandı.
Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve şikayetçisinin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğu dava ile birleştirildi.
6Panoları işgal eden, 13 milyon lira ödenen şirketin yönetimi tanıdık çıktı: İBB’de kayırma düzeneği
İBB’nin reklam panolarını ‘haksız işgal tazminatı’yla işleten, internet sitesi için 13 milyon lira ödeme alan şirket, belediyedeki kayırmacılığı gözler önüne seriyor. İşte şirketin yönetim kurulu üyeleri: A.Ş. Genel Müdürü, Atık Yönetimi Müdürü, İSKİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı ve eski Başkan Uysal’ın basın danışmanı.
İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayın öncesi yaptığı görüşme ile ilgili güvenlik kayıtlarını servis eden The Marmara Oteli’nin sahibi olan Gürsel ailesinin İBB’den milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini iptaline yönelik kararının ardından mazbatası elinden alınan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de “Bölgesel İstihdam Ofisi” açılışına katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli, “İstanbul’un ehline emaneti için 23 Haziran dönüm noktasıdır. 23 Haziran’da yalan kaybedecek, doğruluk kazanacaktır” dedi.