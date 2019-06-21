Bir Bakışta BirGün (21 Haziran 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Abdullah Öcalan’ın avukatlarından açıklama

Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’ın kaleme aldığı belirtilen ve dün kamuoyu ile paylaşılan mektupla ilgili açıklamalarda bulundu

HDP’den 23 Haziran seçimine ilişkin açıklama

Murat Karayılan’dan 23 Haziran açıklaması

2 İmamoğlu: Ne yapacaklarını şaşırdılar

Yandaş Sabah gazetesinin “İmamoğlu’nun diploması şaibeli” haberine ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, “Ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili” dedi

3İBB’den bakanlığa devir

İBB’nin ihale ettiği Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi inşaatı, seçime günler kala Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi

4THY, 23 Haziran seferini gerekçesiz iptal etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Türk Hava Yolları’nın (THY) 23 Haziran günü Hatay’dan İstanbul’a düzenlediği sabah seferini gerekçesiz iptal ettiğini açıkladı

5Rusya’dan ‘ABD-İran savaşı’ uyarısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi, İran’a yönelik atacağı düşüncesiz adımların sonuçlarını düşünmeye davet ederek, “İki ülke arasındaki durum savaşın eşiğinde dengeleniyor ve bu son derece tehlikeli” dedi

“Trump önce İran’ın vurulmasını onayladı ardından emri geri çekti”

İran: Düşürülen İHA’nın yanında başka bir ABD uçağı vardı ancak onu vurmadık

6İstanbul seçimi için son anket: Fark yüzde 5

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin son anket sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın 5 puanlık fark ile önünde yer alıyor.

7Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı

Ekşi Sözlük’te açılan “Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi iddiası” başlığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talebi üzerine kaldırıldı.

8Binali Yıldırım’dan Öcalan’ın mektubuna ilişkin yorum

Abdullah Öcalan’ın mektubuna ilişkin açıklamalarda bulunan AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, “PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil” dedi.

Bahçeli’den Öcalan’ın mektubuna yorum: HDP’nin zillet ittifakına verdiği rezil desteğe itirazın eseri

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