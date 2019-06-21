Bir Bakışta BirGün (21 Haziran 2019)

Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’ın kaleme aldığı belirtilen ve dün kamuoyu ile paylaşılan mektupla ilgili açıklamalarda bulundu
HDP’den 23 Haziran seçimine ilişkin açıklama
Murat Karayılan’dan 23 Haziran açıklaması
Yandaş Sabah gazetesinin “İmamoğlu’nun diploması şaibeli” haberine ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, “Ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili” dedi
İBB’nin ihale ettiği Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi inşaatı, seçime günler kala Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Türk Hava Yolları’nın (THY) 23 Haziran günü Hatay’dan İstanbul’a düzenlediği sabah seferini gerekçesiz iptal ettiğini açıkladı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi, İran’a yönelik atacağı düşüncesiz adımların sonuçlarını düşünmeye davet ederek, “İki ülke arasındaki durum savaşın eşiğinde dengeleniyor ve bu son derece tehlikeli” dedi
“Trump önce İran’ın vurulmasını onayladı ardından emri geri çekti”
İran: Düşürülen İHA’nın yanında başka bir ABD uçağı vardı ancak onu vurmadık
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin son anket sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın 5 puanlık fark ile önünde yer alıyor.
Ekşi Sözlük’te açılan “Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi iddiası” başlığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talebi üzerine kaldırıldı.
Abdullah Öcalan’ın mektubuna ilişkin açıklamalarda bulunan AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, “PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil” dedi.
Bahçeli’den Öcalan’ın mektubuna yorum: HDP’nin zillet ittifakına verdiği rezil desteğe itirazın eseri