Bir Bakışta BirGün (24 Haziran 2019)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbulluların Ekrem İmamoğlu’nu yeniden İBB Başkanı seçmesini beğenmedi. “Bizim biraz işimiz zorlaşacak” diyen Soylu, “İşimiz şundan zorlaşacak, İstanbul’un, valiye ‘it’ diyen bir belediye başkanı oldu” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını yarın alması bekleniyor.
Kartal’da 21 kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin açılan 3 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Sanık ve mağdurların ifadelerinin ardından dava eksikliklerin giderilmesi için Eylül ayına ertelendi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 alımına ilişkin, ”Hangi açıklama gelirse gelsin S-400’ü aldık. Artık S-400’ün Türkiye’ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil” dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen ancak 6 Mayıs’ta tartışmalı bir YSK kararı ile mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, dün tekrarlanan İstanbul seçimlerini tarihi farkla kazanarak tekrar İBB Başkanı oldu. Bünyesinde 30 şirketi bulunan İBB’nin ekonomik durumu ise tartışmalı.
İBB Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki ortak canlı yayının moderatörlüğü yapan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım’a hakkını helal etmediğini duyurdu.
Gazeteci Deniz Zeyrek Fox TV’de yaptığı yorumda AKP içinden Ali Babacan’ın parti kurmak için düğmeye bastığını söyledi.