Bir Bakışta BirGün (24 Haziran 2019)

Haber / Yazı:
Havva Gümüşkaya
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1Soylu, İstanbulluların tercihini beğenmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbulluların Ekrem İmamoğlu’nu yeniden İBB Başkanı seçmesini beğenmedi. “Bizim biraz işimiz zorlaşacak” diyen Soylu, “İşimiz şundan zorlaşacak, İstanbul’un, valiye ‘it’ diyen bir belediye başkanı oldu” dedi.

AKP’li Yavuz’dan seçim sonucuna ilişkin açıklama

2Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını yarın alması bekleniyor.

321 kişinin yaşamını yitirdiği Yeşilyurt Apartmanı davası ertelendi

Kartal’da 21 kişinin öldüğü ve 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin açılan 3 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Sanık ve mağdurların ifadelerinin ardından dava eksikliklerin giderilmesi için Eylül ayına ertelendi.

4Çavuşoğlu: S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 alımına ilişkin, ”Hangi açıklama gelirse gelsin S-400’ü aldık. Artık S-400’ün Türkiye’ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil” dedi.

5YSK Başkanı Güven oy oranlarını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

6Seçimleri rekor oyla kazanan İmamoğlu İBB’yi de rekor borçla devralacak

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen ancak 6 Mayıs’ta tartışmalı bir YSK kararı ile mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, dün tekrarlanan İstanbul seçimlerini tarihi farkla kazanarak tekrar İBB Başkanı oldu. Bünyesinde 30 şirketi bulunan İBB’nin ekonomik durumu ise tartışmalı. 

7İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim

İBB Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki ortak canlı yayının moderatörlüğü yapan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım’a hakkını helal etmediğini duyurdu.

8“Ali Babacan yeni parti kurmak için düğmeye bastı”

Gazeteci Deniz Zeyrek Fox TV’de yaptığı yorumda AKP içinden Ali Babacan’ın parti kurmak için düğmeye bastığını söyledi.

9Gezi Direnişi’nden 6 yıl sonra açılan dava başladı

Gezi Direnişi’nden 6 yıl sonra açılan dava bugün başladı. 16 kişinin yargılandığı davada Taksim Dayanışma’sının üyeleri “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla yargılanıyor.

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