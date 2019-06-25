Bir Bakışta BirGün

Seçim sonrası çalışmalarına Maslak’taki ofisinde devam eden Ekrem İmamoğlu, mazbata süreci ile ilgili, “Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var” dedi.
Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda 335 oyla kabul edilerek yasalaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu iddialarını yalanlayarak, “Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz” dedi.
2’si tutuklu aralarından Taksim Dayanışması üyelerinin de bulunduğu 16 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın İstanbul seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
Habertürk’teki canlı yayına telefonla bağlanan Süleyman Soylu, Nagehan Alçı’nın kendisinin ‘sandığı küçümsediği’ne yönelik sözlerinin haksızlık olduğunu söyledi.