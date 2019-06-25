Bir Bakışta BirGün

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birgun.net
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1İmamoğlu’ndan mazbata açıklaması: Herhalde yazılıyordur

Seçim sonrası çalışmalarına Maslak’taki ofisinde devam eden Ekrem İmamoğlu, mazbata süreci ile ilgili, “Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var” dedi.

2Yeni askerlik sistemi yasalaştı

Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda 335 oyla kabul edilerek yasalaştı.

3İmamoğlu ailesinin mal varlığı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı.

4Erdoğan’dan ‘kabine revizyonu’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu iddialarını yalanlayarak, “Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz” dedi.

5Gezi davasının ikinci duruşması görülüyor

2’si tutuklu aralarından Taksim Dayanışması üyelerinin de bulunduğu 16 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

6İŞKUR Genel Müdürü’nden İstanbul halkına ağır hakaret

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın İstanbul seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

7Nagehan Alçı ve Süleyman Soylu arasında canlı yayında üslup tartışması

Habertürk’teki canlı yayına telefonla bağlanan Süleyman Soylu, Nagehan Alçı’nın kendisinin ‘sandığı küçümsediği’ne yönelik sözlerinin haksızlık olduğunu söyledi.

8İBB’de skandal atamalar

İBB ve bazı bağlı şirketlerinde dolu daire başkanlıklarına atamalar yapıldı, sınavla atama yapılma zorunluluğunu aşmak için 48 şube müdürlüğü hukuk dışı yöntemle dolduruldu

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