Bir Bakışta BirGün

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birgun.net
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1“Rusya, S-400’lerin teslimatına yüzde 99 hazır”

Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını belirterek, “Türkiye’ye ilk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz” dedi.

2Trump: Bir şey olursa biz çok güçlü pozisyondayız

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı askeri harekat gerekirse kara kuvvetlerini kullanmaktan söz etmediğini ve kendileri çok güçlü konumda olduğundan herhangi bir çatışmanın uzun sürmeyeceğini söyledi.

3Barış Akademisyeni pasaport kontrolünde gözaltına alındı

Yurtdışında yaşayan Barış Akademisyeni Baki Tezcan, İstanbul’a gelirken pasaport kontrolünde ifade eksiği olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.

4İmamoğlu CNN’e konuştu: İlk işim yolsuzluk iddialarını araştırmak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmalı geçen seçim ve ardından yaşanan yeniden seçim sürecinin ardından CNN’e açıklamalarda bulundu. 

5İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacağını açıkladı

23 Haziran’da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ne zaman alacağını açıkladı. Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını 27 Haziran’da alacağını açıkladı.

6İYİ Partili belediye meclis üyesine saldırı

Bursa Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş saldırıya uğradı. Saldırıda kullanılan aracın MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu’nun danışmanı Kasım Güler adına kayıtlı olduğu ileri sürüldü.

7Bahçeli: Dün ne isek bugün de oyuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, ” MHP hiçbir sözünü inkar etmemiştir. Bizim çizgimizde zik zak, eğirilik görülmemiştir. Dün ne isek bugün de oyuz” dedi.

8TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2 bin, yoksulluk sınırı 6 bin 700 lira oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2,067 lira, yoksulluk sınırı 6,733 lira, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti’ ise 2,559 lira oldu. 

9Binali Yıldırım: Sade milletvekiliyim artık

23 Haziran’da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde rakibi Ekrem İmamoğlu’na karşı büyük bir farkla kaybeden AKP’li Binali Yıldırım, “Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık” dedi.

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