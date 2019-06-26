Bir Bakışta BirGün

Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını belirterek, “Türkiye’ye ilk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı askeri harekat gerekirse kara kuvvetlerini kullanmaktan söz etmediğini ve kendileri çok güçlü konumda olduğundan herhangi bir çatışmanın uzun sürmeyeceğini söyledi.
Yurtdışında yaşayan Barış Akademisyeni Baki Tezcan, İstanbul’a gelirken pasaport kontrolünde ifade eksiği olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmalı geçen seçim ve ardından yaşanan yeniden seçim sürecinin ardından CNN’e açıklamalarda bulundu.
23 Haziran’da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ne zaman alacağını açıkladı. Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını 27 Haziran’da alacağını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş saldırıya uğradı. Saldırıda kullanılan aracın MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu’nun danışmanı Kasım Güler adına kayıtlı olduğu ileri sürüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, ” MHP hiçbir sözünü inkar etmemiştir. Bizim çizgimizde zik zak, eğirilik görülmemiştir. Dün ne isek bugün de oyuz” dedi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2,067 lira, yoksulluk sınırı 6,733 lira, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti’ ise 2,559 lira oldu.