Bir Bakışta BirGün (28 Haziran 2019)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa ettiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 09.00’da başkanlık binasına geldi. İmamoğlu, belediyedeki her konuyu inceleyeceklerini söyledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı.
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Temmuz’da katsayı artışıyla birlikte artması beklenen bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitleniyor.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülkenin yaptığı ortak yazılı açıklamada, İran ile imzalanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle onaylanan KOEP’in korunmasının bölgenin istikrarı için belirleyici olduğu ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi. Bu görüşme, iki liderin Temmuz 2018’den sonraki ilk yüz yüze görüşmeleri.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “sosyal medya paylaşımları” ve “sahte tweetler” gerekçe gösterilerek açılan davanın ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.