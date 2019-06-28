Bir Bakışta BirGün (28 Haziran 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1İBB Genel Sekreteri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa ettiğini duyurdu.

2İBB Başkanı İmamoğlu mesaiye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 09.00’da başkanlık binasına geldi. İmamoğlu, belediyedeki her konuyu inceleyeceklerini söyledi.

3Meral Akşener hakkında FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

4MİT TIR’ları davasında sanıklara ceza yağdı

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.

5Bedelli askerlik ücreti bu yıl için sabitleniyor

Temmuz’da katsayı artışıyla birlikte artması beklenen bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitleniyor.

66 AB ülkesinden ortak ‘İran’ açıklaması

Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülkenin yaptığı ortak yazılı açıklamada, İran ile imzalanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde oy birliğiyle onaylanan KOEP’in korunmasının bölgenin istikrarı için belirleyici olduğu ifade edildi.

7Putin ile Trump 11 ay sonra bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi. Bu görüşme, iki liderin Temmuz 2018’den sonraki ilk yüz yüze görüşmeleri.

8CHP’li Kaftancıoğlu: Yargılanması gerekenler emir ve talimat verenlerdir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “sosyal medya paylaşımları” ve “sahte tweetler” gerekçe gösterilerek açılan davanın ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kaftancıoğlu davası 18 Temmuz’a ertelendi

9Elektriğe büyük zam!

Elektrik fiyatının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 oranında artacağı bildirildi. EPDK’nın bugün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi.

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